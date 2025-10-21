Lane, del BCE, advierte del riesgo del dólar para los bancos

FRÁNCFORT, 21 oct (Reuters) - El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, afirmó el martes que los bancos de la zona euro podrían verse sometidos a presiones en un escenario en el que la financiación en dólares estadounidenses se agote, lo que podría obligarles a restringir los préstamos a la economía.

"La presencia combinada de sustanciales exposiciones fuera de balance denominadas en dólares y financiación volátil significa que no pueden descartarse cambios repentinos en estas exposiciones netas", dijo Lane.

"Una mayor probabilidad de tal evento de riesgo generaría entonces presiones en ambos lados de los balances de los bancos y potencialmente presiones a la baja sobre las exposiciones dentro del balance como los préstamos a la economía real". (Información de Francesco Canepa; edición de Alex Richardson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)