Lane, del BCE, apunta "sorpresas al alza" en la inflación de la eurozona

FRÁNCFORT, 3 dic (Reuters) - La inflación de la zona euro ha dado algunas "sorpresas al alza" recientemente, lo que plantea algunas dudas sobre las expectativas del Banco Central Europeo de una caída a principios del próximo año, dijo el miércoles el economista jefe del BCE, Philip Lane.

"El riesgo de inflación no es unidireccional, hemos visto algunas sorpresas al alza recientemente", dijo Lane en un evento.

"Teníamos una proyección clara, debido a la baja energía, de que la inflación caería por debajo del objetivo, especialmente en los primeros meses del próximo año. Pero de hecho algunos de los datos desde entonces se han movido en la dirección opuesta, así que esos son algunos de los atenuantes", añadió.

(Información de Francesco Canepa; edición de Andrew Cawthorne; edición en español de Paula Villalba)