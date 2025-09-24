Lanús avanza a semifinales de la Sudamericana al empatar 1-1 con Fluminense
El argentino Lanús se metió este martes en semifinales de la Copa Sudamericana al empatar 1-1 con Fl
- 1 minuto de lectura'
El argentino Lanús se metió este martes en semifinales de la Copa Sudamericana al empatar 1-1 con Fluminense en Río de Janeiro, un resultado que hizo valer su triunfo 1-0 de la semana pasada en Buenos Aires.
El partido estuvo marcado por incidentes de violencia entre la policía brasileña e hinchas de Lanús en las tribunas del estadio Maracaná, que retrasaron por cerca de 20 minutos el inicio del segundo tiempo.
La sorpresa se consumó con un gol de Dylan Aquino en el minuto 67 para la visita, con gran asistencia de Marcelino Moreno, quien había sido autor de la diana de la victoria del Granate siete días atrás. El uruguayo Agustín Canobbio había adelantado al Flu en el minuto 20.
Ahora, Lanús espera en semifinales por el ganador de la serie entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que se define el jueves en Coquimbo (norte de Chile).
erc/ma
Otras noticias de Copa Sudamericana
- 1
Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin
- 2
El desgarrador pedido de la madre de una de las jóvenes desaparecidas hace 72 horas en La Matanza
- 3
Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción
- 4
Cómo pasar del ahorro a la inversión y no morir en el intento