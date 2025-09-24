Lanús avanza a semifinales de la Sudamericana al empatar 1-1 con Fluminense

El argentino Lanús se metió este martes en semifinales de la Copa Sudamericana al empatar 1-1 con Fluminense en Río de Janeiro, un resultado que hizo valer su triunfo 1-0 de la semana pasada en Buenos Aires.

El partido estuvo marcado por incidentes de violencia entre la policía brasileña e hinchas de Lanús en las tribunas del estadio Maracaná, que retrasaron por cerca de 20 minutos el inicio del segundo tiempo.

La sorpresa se consumó con un gol de Dylan Aquino en el minuto 67 para la visita, con gran asistencia de Marcelino Moreno, quien había sido autor de la diana de la victoria del Granate siete días atrás. El uruguayo Agustín Canobbio había adelantado al Flu en el minuto 20.

Ahora, Lanús espera en semifinales por el ganador de la serie entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que se define el jueves en Coquimbo (norte de Chile).

