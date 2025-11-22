Lanús, campeón de la Copa Sudamericana al vencer 5-4 por penales al Atlético Mineiro
Lanús de Argentina se consagró este sábado como campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer 5-4 en definición por penales al brasileño Atlético Mineiro.
- 1 minuto de lectura'
Lanús de Argentina se consagró este sábado como campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer 5-4 en definición por penales al brasileño Atlético Mineiro en la final disputada en Asunción.
En la tercera vez que pelea por la corona de esta competición, el Granate de la provincia de Buenos Aires forzó la definición desde el punto penal tras un partido poco destacado en el estadio Defensores del Chaco que finalizó 0-0 tras 120 minutos.
El portero Nahuel Lospennato fue la figura al atajar tres disparos desde los doce pasos, incluido uno del ídolo albinegro Hulk.
Ahora Lanús tiene en sus vitrinas dos copas de la Sudamericana sumando la de 2013, algo que solo han logrado otros cinco equipos, entre ellos grandes de la región como Boca Juniors e Independiente de Avellaneda.
- Ficha técnica:
Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Tiros desde el punto penal:
Lanús: Izquierdoz, Marcich, Aquino, Medina, Watson
Atlético Mineiro: Scarpa, Silveira Gomes, Everson, Alexsander
Alineaciones:
Lanús: Nahuel Lospennato - Gonzalo Pérez (Armando Méndez 104), Carlos Izquierdoz (cap), José Canale, Sasha Marcich - Eduardo Salvio (Franco Watson 94), Agustin Medina (Lautaro Acosta 119), Marcelino Moreno (Juan Edgardo Ramírez 103), Augustín Cardozo, Ramiro Carrera (Dylan Aquino 82) - Rodrigo Castillo (Walter Bou 94). DT: Mauricio Pellegrino.
Atlético Mineiro: Everson - Ruan Tressoldi Netto, Vitor Hugo, Junior Alonso (cap) - Igor Silveira Gomes, Franco Palma (Alexsander 87), Guilherme Arana (Caio Paulista 87), Bernard (Gustavo Scarpa 78) - Dudu (Gabriel Teixeira 94), Hulk, Roni (Renzo Saravia 105). DT: Jorge Sampaoli.
das/cl
