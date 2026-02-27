Lanús gana la Recopa Sudamericana al vencer 3-2 a Flamengo en la prórroga

Goles del paraguayo José María Canale y Dylan Aquino en la prórroga dieron a Lanús su primera Recopa Sudamericana, al decidir una victoria 3-2 sobre Flamengo en el estadio Maracaná en la vuelta del torneo

El equipo argentino había ganado 1-0 la semana pasada en la ida

Los 90 minutos reglamentarios bajo un diluvio en Río de Janeiro habían acabado con triunfo 2-1 para los locales

Penales convertidos por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta en el 37 y Jorginho en el 85 llevaron la definición al tiempo extra. Rodrigo Castillo había marcado en el 29 tras un grave error de los cariocas en la salida