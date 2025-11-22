LA NACION

Lanús se corona campeón de la Copa Sudamericana tras vencer por penales a Mineiro

El trofeo que espera al campeón, junto a los 6.750.000 dólares acumulados
Lanús se corona campeón de la Copa Sudamericana tras vencer por penales a Mineiro

ASUNCIÓN, 22 de noviembre - El club argentino Lanús se coronó el sábado campeón de la Copa Sudamericana de fútbol tras vencer 5-4 por penales al Atlético Mineiro de Brasil, gracias a una gran actuación de su portero Nahuel Lospennato y después de haber empatado 0-0 en un partido parejo disputado en Asunción.

Lospennato atajó los penales de Hulk, Biel y Vitor Hugo para dar la victoria al equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, que volvió a levantar el trofeo después de 12 años.

Para Lanús anotaron también Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson y malograron Bou y Lautaro Acosta. En Mineiro, que también fue subcampeón el año pasado, anotaron Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexander.

"Estoy inmensamente feliz, remé mucho para llegar a este momento. El mensaje es que el esfuerzo paga", dijo Lospennato tras el partido. (Escrito por Daniela Desantis)

