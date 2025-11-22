Lanús y Mineiro disputarán tiempo extra en la final de la Sudamericana

Lanús de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil disputarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno tras empatar 0-0 en los 90 minutos de la final de la Copa Sudamericana 2025, que se disputa este sábado en el estadio Defensores del Chaco en Asunción.

Si persiste la igualdad, el campeón de la 24ª edición de la Copa Sudamericana —el segundo torneo de clubes en importancia de la Conmebol— se definirá mediante una tanda de penales.

Lanús, dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino, disputa su tercera final de la Copa Sudamericana, tras coronarse en 2013 y alcanzar nuevamente el partido decisivo en 2020, cuando perdió la final con Defensa y Justicia de Argentina.

Atlético Mineiro, bajo la conducción del exseleccionador argentino Jorge Sampaoli, busca su primera coronación en el torneo. El Galo ya sabe lo que es ganar a nivel continental: fue campeón de la Copa Libertadores en 2013.

