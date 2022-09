Lanzamiento de una nueva alianza para hacer frente a la escasez mundial de semillas y ampliar la reforestación

Nueva york--(business wire)--sep. 21, 2022--

Terraformation, la primera aceleradora mundial de carbono forestal, anuncia hoy el lanzamiento de Seed to Forest Alliance, con American Forests, Ecosystem Restoration Camps y One Tree Planted como miembros fundadores, as铆 como 1t.org US como socio asesor.

Estimated Number of seed banks still needed per country based on low, medium and high 鈥渘eed for seeds scenarios. Source: Terraformation

Lanzada en la Semana del Clima de Nueva York 2022, la Alianza apoya la reforestaci贸n aut贸ctona y biodiversa proporcionando una red para poner en contacto a los equipos forestales con el apoyo financiero y t茅cnico; los miembros, que incluir谩n empresas, ONG y fil谩ntropos, contribuir谩n a la investigaci贸n y al liderazgo de pensamiento para acelerar la reforestaci贸n, y compartir谩n los resultados, las mejores pr谩cticas y la experiencia para ayudar al movimiento de reforestaci贸n a superar los mayores cuellos de botella a escala.

La Alianza se centrar谩 inicialmente en el suministro inadecuado de semillas como barrera para la reforestaci贸n a escala. Una nueva investigaci贸n publicada hoy por Terraformation arroja luz sobre la importante escala de mejoras necesarias en la infraestructura mundial de bancos de semillas existente para cumplir los objetivos de restauraci贸n global.

En los 煤ltimos a帽os, las empresas mundiales se han comprometido a plantar m谩s de 3.600 millones de 谩rboles en sus planes de sostenibilidad. En la COP26, se comprometieron $7.200 millones de inversi贸n privada para proteger y restaurar los bosques. Sin embargo, estos objetivos no son alcanzables sin la inversi贸n y la innovaci贸n en la infraestructura mundial de bancos de semillas.

Yishan Wong, fundador y CEO de Terraformation, expres贸: 鈥淟as soluciones clim谩ticas duraderas solo se consiguen con la acci贸n colectiva de las distintas partes interesadas. Estamos muy contentos de trabajar con organizaciones con la experiencia, la influencia y la determinaci贸n de tener un impacto real en la reforestaci贸n en todo el mundo. La restauraci贸n de los ecosistemas aut贸ctonos, con las plantas adecuadas en los lugares adecuados, es la soluci贸n de captura de carbono m谩s eficaz e inmediatamente escalable. Juntos, podemos restaurar el futuro de nuestro planeta conservando uno de nuestros recursos m谩s valiosos en el centro de la restauraci贸n: las semillas鈥.

Kevin O'Hara, director de 1t.org US en American Forests, tambi茅n expres贸 lo siguiente: 鈥 Una y otra vez escuchamos los desaf铆os reales e inmediatos que supone encontrar las semillas necesarias para alcanzar nuestros ambiciosos objetivos nacionales de reforestaci贸n. 1t.org US se enorgullece de apoyar el trabajo que realizar谩 la Alianza Seed to Forest para ayudar a elevar los esfuerzos p煤blicos, privados y de las ONG para aumentar el suministro de semillas aqu铆 en los Estados Unidos y en todo el mundo 鈥.

Un nuevo estudio revela la urgencia de una red mundial de bancos de semillas

En este contexto, Terraformation public贸 el 脥ndice Mundial de Bancos de Semillas, el primer estudio mundial sobre la infraestructura de los bancos de semillas . El informe analiz贸 la cantidad de bancos de semillas necesarios para satisfacer el 鈥減otencial de restauraci贸n global鈥, definido como la superficie de tierra en el mundo disponible para la restauraci贸n ecol贸gica.

La investigaci贸n concluy贸 que una red mundial descentralizada de bancos de semillas mejorar铆a de manera radical los resultados de la restauraci贸n, preservar铆a las especies amenazadas y beneficiar铆a a las comunidades locales.

Las principales conclusiones son:

Despu茅s del estudio, Terraformation hace un llamamiento:

Alianza Seed to Forest

Terraformation y sus miembros de la Alianza se han comprometido a ampliar las soluciones a los mayores cuellos de botella de la restauraci贸n de los bosques aut贸ctonos. Cuatro de los mayores cuellos de botella son el suministro inadecuado de semillas, la falta de conocimientos t茅cnicos sobre el terreno, la accesibilidad a los datos y la financiaci贸n insuficiente. La Alianza se centrar谩 en primer lugar en el suministro de semillas, poniendo en contacto a los grupos forestales con la financiaci贸n, la tecnolog铆a y la formaci贸n para establecer suministros locales de semillas y permitir la reforestaci贸n biodiversa a escala.

La Alianza se basa en tres principios rectores:

Acerca de Terraformation

Terraformation se dedica a restaurar los bosques en el mundo para estabilizar nuestro clima, revivir los ecosistemas y construir comunidades pr贸speras.

Est谩 poniendo en marcha un acelerador de carbono forestal, apoyando a los equipos forestales en su fase inicial para que lancen, construyan y ampl铆en proyectos de reforestaci贸n biodiversa y produzcan cr茅ditos de carbono verificados de alta calidad.

La red de socios de Terraformation se extiende por los cinco continentes e incluye a diversos propietarios y organizaciones. Fue fundada en 2019 por Yishan Wong, exCEO de Reddit.

