Lanzamiento del proyecto Worldcoin

La Worldcoin Foundation (la ¬ęFundaci√≥n¬Ľ) anuncia que su proyecto ha concluido la migraci√≥n del protocolo Worldcoin a la OP Mainnet, que ha presentado sus planes para ampliar las inscripciones a la World ID a m√°s de 35 ciudades de 20 pa√≠ses de todo el mundo y que ha lanzado el kit de desarrollo de software World ID. Al mismo tiempo, la filial de la Fundaci√≥n, World Assets Ltd., acu√Ī√≥ y puso a la venta el token Worldcoin (WLD) para los millones de personas elegibles que participaron en la versi√≥n beta; WLD es ahora objeto de transacciones en la blockchain.‚ė®

Tools for Humanity (TFH), empresa tecnológica que trabaja sobre la red Worldcoin, también ha presentado hoy una nueva versión de World App, el primer monedero compatible con el protocolo que actualmente permite a los particulares depositar su parte de la moneda digital WLD, siempre que la legislación lo permita.

¬ęEn la era de la IA, la necesidad de una validaci√≥n de la condici√≥n de persona ya no es una cuesti√≥n de debate serio; en su lugar, la pregunta cr√≠tica es si las soluciones que utilizamos actualmente para estas pruebas pueden o no primar la privacidad, ser descentralizadas y m√°ximamente inclusivas¬Ľ, declar√≥ el cofundador del proyecto Worldcoin y director ejecutivo de TFH, Alex Blania, desde Berl√≠n, Alemania. ¬ęA trav√©s de su exclusiva tecnolog√≠a, Worldcoin pretende proporcionar a cualquier persona del mundo, independientemente de su procedencia, geograf√≠a o ingresos, acceso a la econom√≠a digital y global en crecimiento de forma descentralizada y preservando la privacidad. Estos objetivos a nivel de protocolo concuerdan estrechamente con los nuestros para World App¬Ľ.

Seg√ļn los c√°lculos, 4400 millones de personas en todo el mundo carecen de una identidad legal y verificable digitalmente. Como consecuencia, la participaci√≥n en la econom√≠a mundial y el acceso a servicios cr√≠ticos como las ayudas p√ļblicas, los servicios financieros y la asistencia sanitaria se ven gravemente limitados. Los cofundadores Sam Altman, Alex Blania y Max Novendstern concibieron el proyecto Worldcoin con el prop√≥sito de aumentar equitativamente la participaci√≥n econ√≥mica y mejorar el acceso a servicios esenciales de una forma que preserve la privacidad, sea descentralizada, de c√≥digo abierto y est√© centrada en el ser humano.

La red financiera y de identidad descentralizada del protocolo Worldcoin se dise√Ī√≥ para desbloquear y distribuir de forma equitativa las implicaciones econ√≥micas potencialmente masivas de la IA. De tener √©xito, el proyecto podr√≠a aumentar enormemente las oportunidades econ√≥micas, ampliar un enfoque seguro para distinguir a los humanos de la IA en l√≠nea preservando la privacidad, permitir procesos democr√°ticos globales y, en √ļltima instancia, proporcionar los cimientos potenciales para una renta b√°sica universal (RBU) financiada por la IA. El protocolo consta actualmente de:

¬ęEl objetivo de la Worldcoin Foundation es tanto filos√≥fico como pol√≠tico: crear instituciones de gobierno y de la econom√≠a digital mundial m√°s inclusivas, justas y equitativas, entre otras cosas al ayudar a alcanzar determinadas metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas (a saber, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 y 16.9). Comparten este objetivo quienes contribuyen o tienen contacto regular con los proyectos de Worldcoin¬Ľ, declar√≥ el Consejo de Administraci√≥n de la Fundaci√≥n.

Disponibilidad El protocolo Worldcoin, el World ID, los t√≥kenes WLD y la World App ya est√°n disponibles en todo el mundo siempre que la legislaci√≥n lo permita. Se espera que los servicios de World ID verificados por Orb lleguen a m√°s de 35 ciudades en los pr√≥ximos meses. Con car√°cter m√°s inmediato, estos servicios estar√°n disponibles durante un tiempo limitado en las siguientes ciudades: Dub√°i, Hong Kong, Londres, Los √Āngeles, Ciudad de M√©xico, Miami, Nueva York, Par√≠s, San Francisco, San Pablo, Se√ļl, Singapur y Tokio. World App de Tools for Humanity est√° disponible en App Store y Google Play en m√°s de 120 pa√≠ses.

Acerca de la Worldcoin Foundation La Worldcoin Foundation tiene como objetivo hacer realidad instituciones de gobierno y de la economía digital global más inclusivas, justas y equitativas. Esta Fundación es la administradora inicial del protocolo Worldcoin y apoyará y hará crecer la comunidad Worldcoin hasta que sea autosuficiente. Para ello, favorecerá la descentralización del proyecto a lo largo del tiempo, en consonancia con los objetivos y la misión del proyecto Worldcoin.

Acerca del protocolo Worldcoin El protocolo Worldcoin est√° concebido para convertirse en el mayor servicio p√ļblico financiero y de identidad del mundo y ser propiedad de todo el mundo. El proyecto original es obra de Sam Altman, Alex Blania y Max Novendstern. El protocolo Worldcoin est√° dise√Īado para dotar a individuos y organizaciones de todo el mundo de las herramientas que necesitan para participar en la econom√≠a digital y avanzar en el progreso de la humanidad. M√°s informaci√≥n sobre el proyecto Worldcoin en www.worldcoin.org, en Twitter, Discord, YouTube y Telegram.

‚ė® Los criptoproductos pueden conllevar grandes riesgos y su tratamiento normativo no est√° regulado en muchas jurisdicciones. Podr√≠an no existir recursos regulatorios en caso de p√©rdidas derivadas de transacciones con WLD. Cualquier valor atribuido a WLD puede cambiar r√°pidamente y puede perderse en su totalidad. Adem√°s, las tecnolog√≠as que componen Worldcoin, incluido el token WLD, son de naturaleza experimental. No hay garant√≠as de que la red funcione seg√ļn lo previsto. Para m√°s informaci√≥n, visite www.worldcoin.org/risks.

* El contenido de este sitio web no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de tókenes Worldcoin (WLD). Este contenido tampoco constituye asesoramiento de inversión. La tenencia, compra o venta de WLD puede no estar permitida en su lugar de residencia, y es su responsabilidad cumplir con todas las leyes aplicables. Los tókenes Worldcoin (WLD) no están disponibles para los residentes de Estados Unidos o de otros territorios restringidos. Más información en www.worldcoin.org/tos.

