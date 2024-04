Lanzan artefacto incendiario contra sinagoga en Alemania, causando leves daños

BERLÍN (AP) — Alguien lanzó un dispositivo incendiario contra la puerta de una sinagoga en el noroeste de Alemania el viernes, pero solo causó daños menores, informó la policía. Nadie resultó lastimado.

El hecho ocurrió el viernes en la tarde en la ciudad de Oldenburg. El fuego fue rápidamente detectado, no se esparció y los bomberos no tuvieron que apagarlo. En ese momento no había ningún evento en la sinagoga.

La policía que buscaba al responsable, pero no sabía el motivo del asalto.

El jefe poilicial Andreas Sagehorn condenó el “hecho cobarde” e indicó en un comunicado que “usaremos este ataque como fundamento para intensificar inmediatamente las medidas de seguridad en torno a la sinagoga de Oldenburg” mientras la investigación continúa.

Los ataques antisemitas en Alemania han aumentado desde el ataque del grupo palestino Hamás contra Israel del 7 de octubre del año pasado, y la subsiguiente respuesta israelí contra el grupo en Gaza.