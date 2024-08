Lapadula lidera nómina de Perú para partidos ante Colombia y Ecuador por clasificatorias

El delantero Gianluca Lapadula y el danés-peruano Oliver Sonne encabezan la nómina de 30 jugadores convocados por el seleccionador de Perú, Jorge Fossati, para los partidos de septiembre ante Colombia y Ecuador por la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026.

La Federación Peruana de Fútbol divulgó la lista para los duelos que encarará el equipo inca - último en la tabla de clasificación - contra Colombia el 6 de septiembre en el estadio Nacional de Lima y Ecuador, cuatro días después en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Lapadula, atacante del Cagliari (Italia), de 34 años, es la principal carta de Fossati para enderezar el rumbo de la selección peruana.

También en la nómina figura Sonne, un lateral derecho de 23 años que milita en el Silkeborg IF de Dinamarca.

El goleador Paolo Guerrero y el mediocampista Christian Cueva no fueron considerados en la nómina por estar sin club.

Perú es colista de la eliminatoria sudamericana con dos puntos en seis fechas. Colombia y Ecuador se ubican en tercer y quinto lugares.

La lista de convocados es la siguiente:

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar, PER), Diego Romero (Universitario, PER).

Defensas: Anderson Santamaría (Santos Laguna, MEX), Alexander Callens (AEK Athenas, GRE), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Luis Abram (Atlanta United, USA), Miguel Trauco (Criciuma E.C, BRA), Marcos López (Feyenoord, NED), Carlos Zambrano (Alianza Lima, PER), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima, PER).

Mediocampistas: Wilder Cartagena (Orlando City, USA), Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Renato Tapia (Leganés, (ESP), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Jean Pierre Archimbaud (Melgar, PER), Andy Polo (Universitario, PER), Jorge Murrugarra (Universitario, PER).

Delanteros: Gianluca Lapadula (Cagliari, ITA), Edison Flores (Universitario, PER), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), Franco Zanelatto (Alianza Lima, PER), Alex Valera (Universitario, PER), Santiago Ormeño (Puebla, MEX), Yordy Reyna (Torpedo, RUS).

Cm/vel/ol

AFP