Lapid dice que las agencias de seguridad de Israel "han desarticulado cientos de ataques" en lo que va de año

El primer ministro de Israel, Yair Lapid, ha asegurado este jueves que los servicios de seguridad del país "han desarticulado cientos de ataques" en lo que va de año, incluidos atentados suicidas y secuestros, en medio del repunte de las tensiones durante los últimos meses.

"El Shin Bet ha desarticulado cientos de ataques desde principios de año. Ataques armados, con explosivos, atentados suicidas y secuestros", ha manifestado, antes de recordar que a finales de 2021 fueron detenidos más de 60 miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que preparaban atentados "en un plazo inmediato".

Así, ha hecho hincapié en que "las organizaciones de Inteligencia de todo el mundo" se desplazan a Israel "para aprender de cómo el Shin Bet de Israel lucha contra el terrorismo y unas amenazas a las que no hace frente ningún país occidental", según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Lapid, quien es además ministro de Exteriores, ha subrayado que "la tecnología avanzada que se ha desarrollado en el servicio permite al Estado de Israel ir siempre un paso por delante del enemigo". El Ejército israelí ha detenido este mismo jueves a once sospechosos de terrorismo en operaciones en Cisjordania, tal y como ha recogido el diario 'Yedioth Ahronoth'.

Por otra parte, un palestino ha muerto tiroteado a primera hora del día tras atacar con un martillo a un militar israelí en los alrededores de la ciudad cisjordana de Beitin, situada al este de Ramala, según ha confirmado el Ejército de Israel, que ha agregado que posteriormente se comprobó que el asaltante no identificado portaba además un arma blanca.