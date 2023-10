El ex primer ministro de Israel y líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, ha ofrecido el "pleno respaldo" de su formación, la principal de la oposición, a "cualquier decisión" que desemboque en la liberación de los rehenes tomados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tras su ofensiva del 7 de octubre.

"Daremos nuestro pleno respaldo a cualquier decisión y paso, así como a cualquier precio que conduzca al regreso de los rehenes", ha manifestado Lapid al comienzo de la reunión de la facción de Yesh Atid en la Knesset, el Parlamento israelí, recoge el diario 'The Times of Israel'.

Así, Lapid ha reconocido que para lograr la liberación de los rehenes se deberán tomar "medidas muy dolorosas" pero, en parte, necesarias para reconstruir el "contrato social" entre el Estado y la ciudadanía, "roto hasta que todos los cautivos, israelíes y no israelíes, sean repatriados".

En este sentido, Lapid ha incidido en la importancia de acabar con los líderes de Hamás "ya sea en Gaza o en otros países". El principal representante de la milicia palestina, Ismail Haniye, tiene su sede fuera de la Franja de Gaza, en Qatar.

"El Estado de Israel no debe detenerse ni dejarse llevar hasta que matemos a seis personas", ha manifestado Lapid, aludiendo al propio Haniye y su vicepresidente, Saleh al Arouri; al líder de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar; el líder de las Brigadas Ezzeldín al Qassam y su subcomandante, Mohamed Deif y Marwan Issa, respectivamente; así como el antiguo líder de Hamás Jaled Meshal.

"Los seis tienen que morir. Hasta que no mueran, Israel no vengará a los asesinados de Beeri y Sderot, Kfar Aza y Ofakim. Hasta que no mueran, Oriente Próximo no entenderá que no estamos jugando", ha zanjado el principal opositor de Israel.