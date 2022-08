Lapid ofrece "trabajo" y "dignidad" a Gaza si opta por la paz

El primer ministro israelí, Yair Lapid, ha emplazado este lunes a la población de Gaza a aspirar a "otro camino" y le ha propuesto "trabajo" y "dignidad" si opta por vivir en paz con Israel. Más de 40 palestinos han muerto entre el viernes y el domingo en la ofensiva israelí sobre Gaza.

"Durante toda la operaci√≥n se han realizado esfuerzos para evitar causar da√Īos a quienes no estaban implicados. El Estado de Israel no se va a disculpar por proteger a sus ciudadanos utilizando la fuerza, pero la muerte de inocentes, en particular de ni√Īos, te rompe el coraz√≥n", ha afirmado Lapid en su primera intervenci√≥n oficial tras el alto el fuego que entr√≥ en vigor en la noche del domingo.

"Quiero dirigirme a los residentes de Gaza y decirles que hay otra v√≠a. Sabemos c√≥mo protegernos de cualquiera que nos amenace, pero tambi√©n sabemos dar trabajo, una vida con dignidad a quien quiera vivir en paz a nuestro lado", ha planteado, seg√ļn recoge el diario israel√≠ 'The Times of Israel'.

As√≠, se ha referido a los acuerdos de paz suscritos con pa√≠ses √°rabes y a otros proyectos de cooperaci√≥n. "La elecci√≥n es vuestra. Vuestro futuro depende de vosotros", ha rese√Īado.

Además, Lapid ha agradecido al líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, del partido Likud, por apoyar al Gobierno en la ofensiva militar contra Yihad Islámica en la Franja de Gaza. "Netanyahu ha demostrado responsabilidad y ha apoyado al Gobierno durante esta operación", ha indicado.

Tras el alto el fuego, Netanyahu ha destacado que la ofensiva militar "no habría sido posible" si el partido islamista Raam siguiera en la coalición de gobierno. "Solo un gobierno estable que no dependa de Raam y de la Lista Conjunta (árabe-israelí) puede combatir el terrorismo", ha argumentado. Raam apoyó la amplia coalición que llevó a Naftali Bennett y Lapid al poder, pero la Lista Conjunta no ha apoyado nunca al Gobierno.

La encuesta publicada este lunes por la cadena Channel 12 revela que el 68 por ciento de los israelíes creen que han ganado el conflicto, aunque este respaldo no se ha traducido en una mejora de las perspectivas electorales.

El Likud de Netanyahu sigue en cabeza y lograr√≠a 34 esca√Īos, frente a los 24 asientos que conseguir√≠a Yesh Atid, el partido centrista que lidera Lapid. La formaci√≥n Azul y Blanco del ministro de Defensa Benny Gantz lograr√≠a 12 esca√Īos y Sionismo Religioso, 10.

El partido ultraortodoxo Shash obtendr√≠a ocho asientos y Juda√≠smo Unido de la Tor√°, 7. La Lista Conjunta se har√≠a con 6 plazas, Raam con 5, Yisrael Beitenu con 5 y el partido de izquierda Meretz se quedar√≠a en 4 esca√Īos.

Con esta aritm√©tica, la Knesset o Parlamento israel√≠ seguir√≠a en empate t√©cnico con 59 esca√Īos favorables a Netanyahu y 55 a la actual coalici√≥n. La Lista Conjunta se quedar√≠a al margen con 6 asientos.