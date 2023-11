El líder opositor israelí Yair Lapid ha pedido este lunes al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, "centrarse en la guerra" y cuestiones económicas en vez de desviar "culpabilidades" ante el fracaso de las fuerzas de seguridad a la hora de prevenir los ataques lanzados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí el pasado 7 de octubre, que se saldaron con unos 1.200 muertos.

"El primer ministro debe dejar de desviar la atención sobre su propia culpabilidad. Si quiere que no lidiemos con culpabilidades, que no se siente en la (cadena de televisión) CNN a compararse con el expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt", ha aseverado.

En este sentido, ha trazado un paralelismo con la Segunda Guerra Mundial y ha puntualizado que Roosevelt "no entregó maletines con dinero al general japonés Yamamoto ni reforzó Japón durante trece años de horrendas políticas fallidas que llevaron al desastre", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

El propio Netanyahu se ha comparado con Roosevelt en relación al ataque a Pearl Harbor en 1941 tras ser preguntado por la posibilidad de presentar su dimisión por no haber logrado interceptar los ataques de Hamás.

Lapid, que ha hecho alusión a los miembros de su partido, ha recalcado que "son ellos los que están haciendo el trabajo del Gobierno". "Van a los funerales y las shivas y están con las familias de los secuestrados y los que han sido evacuados. Ayudan a hacer frente a los problemas burocráticos y defienden a Israel ante los medios internacionales", ha dicho.

Asimismo, ha acusado al Gobierno de no haber liberado los fondos suficientes que puedan ser utilizados para sacar adelante la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza y ha señalado al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, por estar "velando por sus intereses sectoriales". "En mitad de la guerra, está transfiriendo millones de shekels a sus votantes en Cisjordania", ha puntualizado.