El jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, ha presentado este lunes un proyecto de ley de reclutamiento en el que se limita la entrega de ayudas y subsidios estatales solo a quienes hacen el servicio militar, un asunto delicado pues hasta ahora los ultraortodoxos no están obligados al reclutamiento.

Lapid ha anunciado a través de sus redes sociales que se ha puesto en contacto con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, para transmitirle su propuesta. "No podemos seguir llenando las calles con consignas de 'juntos venceremos' si no nos movilizamos juntos", ha defendido el también ex primer ministro israelí.

"La ley que proponemos es clara y sencilla, no habrá dinero del Estado para quienes no sirvan en el Ejército (...) Quienes se alisten, el Estado hará todo lo posible para ponérselo más fácil y ayudarle", ha dicho Lapid.

"El Estado de Israel no puede permitirse el lujo de continuar con la desigualdad y la discriminación", ha dicho posteriormente en una reunión de su partido --Yesh Atid-- en la sede del Parlamento. "El Estado no puede seguir transfiriendo fondos a quienes se salten el servicio militar", ha insistido.

A su vez, Lapid ha señalado que si los ultraortodoxos pudieran ser reclutados, no habría la necesidad de presentar un proyecto de ley de estas características para ampliar el servicio militar obligatorio, según ha informado 'The Times of Israel'.

Los ultraortodoxos y los árabes israelíes son los grupos que están exentos de realizar el servicio militar obligatorio. Ambos constituyen aproximadamente el 30 por ciento de toda la población masculina. Con respecto a las mujeres, casi el 45 por ciento también evita el reclutamiento alegando motivos religiosos.