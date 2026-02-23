Laporta afirma que el Barça rechazó 250 millones de euros del PSG por Yamal

El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta afirmó que el club blaugrana rechazó una oferta de 250 millones de euros del Paris Saint-Germain para contratar al prodigio español Lamine Yamal cuando tenía 17 años, informó este lunes la prensa española.

"Cuando el PSG nos ofreció 250 millones de euros por Lamine Yamal y lo rechazamos, él tenía 17 años, algunos nos tomaron por locos", dijo Laporta durante una intervención pública con motivo de la publicación de su libro, con la que lanza su campaña de reelección.

En noviembre de 2024, Enric Masip, asesor de Laporta, ya había mencionado esta oferta del PSG en la prensa española, antes de que el club francés la desmintiera al diario L'Équipe.

Laporta, de 63 años, dirigía el club catalán desde 2021, tras una primera etapa entre 2003 y 2010.

Pero presentó su dimisión a principios de febrero para poder presentarse a la reelección el 15 de marzo. Es considerado el favorito en estos comicios.

Lamine Yamal, de 18 años, juega en el Barça desde las categorías inferiores. Tiene contrato con el club blaugrana hasta 2031.

El PSG y el Barça han construido una rivalidad singular en Europa desde la compra del PSG por el fondo catarí QSI en 2011, incluidos múltiples enfrentamientos, traspasos y relaciones tensas.

El cuadro parisino arrebató además al Barça a sus dos mayores estrellas, Neymar en 2017 y luego Lionel Messi en 2021, obligando a los catalanes a realizar inversiones desmesuradas para intentar compensar el par de salidas.

Ousmane Dembélé también dejó el equipo español para alegría del PSG, con el que ganó la Liga de Campeones de Europa y el Balón de Oro en 2025.

Y en el mercado de fichajes del invierno boreal del mes pasado, el PSG volvió a birlar al Barça, esta vez al joven Dro Fernández.

"La situación fue desagradable", reconoció entonces Laporta.