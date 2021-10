Laporta: "Ansu tiene un don y seguirá el camino de la gloria"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que Ansu Fati, renovado hasta 2027, tiene el "don" de convertir en gol casi cada jugada y ha celebrado haber llegado a un acuerdo para ir juntos, de la mano, en el "camino de la gloria" y de los éxitos.

"A Ansu le queremos, a parte de su talento futbolístico le hemos intentado ir formando como persona. Tiene un talento superlativo, está llamado a conseguir muchos éxitos y seguir por el camino de la gloria. Ansu, te vamos a ayudar en todo a conseguir tus objetivos, que son los nuestros", aseguró en rueda de prensa.

Para Laporta, igual que cuando renovó a Pedri, fue un "gran día" por asegurar el "presente inmediato y futuro" del club. "Hemos estado hablando del cariño que nos tenemos, lo sacrificado que ha sido Ansu estos años en la Masia para llegar hasta aquí. Estamos todos muy emocionados, para nosotros era muy importante como club regularizar esta situación", celebró el presidente.

Explicó que las negociaciones han sido "muy amistosas" pese a que el club y el jugador, por vía de su agente Jorge Mendes, intentaban lograr lo mejor para sus intereses. "Cada uno intentaba llegar a un punto de encuentro que hemos encontrado. Estamos muy contentos, es un día especial porque nos gusta anunciar la renovación de Ansu Fati", aportó.

"Estaba muy tranquilo porque sabía que Ansu quería seguir y quedarse en el Barça, nosotros teníamos que hacer lo posible para que se quedara pero eso me dejaba muy tranquilo. Tanto su familia como su representante saben que el mejor sitio donde puede estar Ansu es el Barça, y no he sufrido excesivamente. Todos queríamos que esto terminara así", manifestó, después de que Ansu reconociera que había tenido ofertas de otros clubes.

En cuanto a la meta a la que pueda llegar Ansu, Laporta aseguró que debe llegar a ella sin presión. "Él mismo lo ha dicho, tiene que ir progresando y madurando porque es muy joven, pero todos tenemos depositadas grandes esperanzas pero no podemos ponerle esa presión, un lastre que cuesta de superar a veces", reconoció.

"Es muy inteligente, maduro para su edad, tiene una familia que le ayuda, y para nosotros es una realidad y una gran esperanza. Cuando chuta la mete y eso es un don. Pero tenemos que ser prudentes. Ojalá esto que pensamos se confirme y entre todos le tenemos que ayudar porque tiene un talento especial y un don", celebró.

En cuanto a que lleve el '10', heredado de Leo Messi, aseguró que fue una decisión "valiente". "No queremos ponerle presión y con el '10' fue muy valiente y dijo que lo quería si lo autorizaban los capitanes. Y salía de una lesión. El '10' le queda muy bien, y ya ha dicho Ansu que le genera una motivación y no una presión, que ya la tendrá porque tiene enamorado al público y es una exigencia añadida que lleva con naturalidad", argumentó.

Además, aseguró que el sueño de su Junta es llegar a tener on once inicial con chicos de la Masia, lideradas por talentos como Ansu Fatu. "Sí, sería una gran ilusión y el sueño de todos mis compañeros de Junta y el mío hecho realidad, ir incorporando jugadores de este gran nivel y que vengan de la Masia. Un once de la Masia es lo que nos haría más ilusión", reiteró.

Optimista de cara al clásico

Por otro lado, aseguró tener "buenas sensaciones" de cara al Clásico del domingo en el Camp Nou. "El equipo ha ido recuperando lesionados, como Ansu Fati o el Kun. Hay jugadores que han ido mejorando su aportación. Jugamos en casa, tendremos el apoyo del público y aprovechar para pedir que vengan. Nos enfrentamos al Real Madrid, que viene con muchas ganas, pero soy optimista y confirmo en que ganaremos. Y con gol de Ansu, para celebrarlo", apostilló.