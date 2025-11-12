Laporta cree que "especular" con el regreso de Messi "no es realista"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, consideró este miércoles que "especular" sobre un posible regreso al club de la leyenda Lionel Messi como jugador "no es realista".

En una entrevista con Catalunya Radio, Laporta, preguntado sobre el mensaje de Messi tras su visita improvisada al Camp Nou el domingo, repitió que deseaba organizar un "homenaje" al genio argentino, pero que los aficionados barcelonistas no debían esperar el regreso como futbolista de su ídolo.

"Las cosas no terminaron como nos hubiera gustado. Si de alguna manera este homenaje puede reparar lo que no se hizo, creo que sería algo bueno. Pero con el inmenso respeto que tengo por Messi, por todos los profesionales del club y los socios, creo que especular (sobre un eventual regreso como jugador) no es realista", explicó.

El ocho veces ganador del Balón de Oro, que dejó su club formador de manera involuntaria por razones económicas en 2021 y fichó por el París Saint-Germain, afirmó el domingo en Instagram que deseaba "volver" al Camp Nou "y no solo para despedirse como jugador".

Además, en una entrevista con el diario Sport el martes, comentó su deseo de regresar a vivir en Barcelona, después de su visita improvisada al mítico estadio, aún en obras, en la noche del domingo.

"No sabía que venía, pero el Spotify Camp Nou es su casa. Creo que fue una pequeña iniciativa espontánea y simpática", afirmó Laporta.

El presidente aseguró que el club "está trabajando actualmente" para que Messi "reciba el homenaje más hermoso del mundo" una vez que las obras del Camp Nou estén terminadas, frente a 105.000 espectadores.

