Laporta defiende el partido en Miami pese a las dudas de Frenkie de Jong: "El club jugará donde diga LaLiga"

BARCELONA, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este jueves que el partido de LaLiga EA Sports ante el Villarreal CF que se disputará en Miami en diciembre ya ha sido aceptado por la UEFA y recalcó que el club jugará "donde diga LaLiga", pese a que algunos jugadores, como el capitán Frenkie de Jong, se hayan mostrado contrarios a ello.

"El partido de Miami ya sabéis que finalmente se va a jugar, lo ha aceptado la UEFA. Y en este sentido, nosotros jugaremos donde nos digan. Y cuando nos dicen a Miami, pues vamos a jugar a Miami. Los jugadores, cada uno puede tener su opinión y yo la respeto. Frenkie es el capitán del Barça y le quiero respetar la opinión, pero el club jugará en Miami o donde diga LaLiga", explicó Laporta en declaraciones a los medios tras asistir al Open Day de la Fundación Cruyff, en colaboración con la Fundació Barça.

"Evidentemente, si ahora toca en Miami, pues iremos a Miami, esperamos organizarnos lo mejor posible", aseguró el mandatario.

Laporta aseguró que respeta las siguientes declaraciones de Frenkie de Jong, realizadas el miércoles desde la concentración con los Países Bajos, aunque dejó clara la postura del club, contraria a la del centrocampista.

"Entiendo al club, porque pueden sacar provecho de ello y expandir la marca a nivel mundial. Pero no es bueno para los jugadores. Nos quejamos del calendario de partidos y de los largos viajes. También creo que es injusto desde el punto de vista competitivo, porque ahora jugamos un partido fuera de casa en una cancha neutral. Entendería que otros clubes no estuvieran contentos con eso. Es extraño jugar en Estados Unidos", valoró el neerlandés.

Además, el dirigente blaugrana destacó el interés estratégico del club en Estados Unidos, al que calificó de "mercado emergente" para el Barça.

"Con las giras de verano que hemos hecho allí hemos conseguido colaboraciones y relaciones que podremos aprovechar en este partido. La oficina en Estados Unidos se traslada de Nueva York a Miami, y será una oportunidad para hacer barcelonismo por tierras americanas", añadió.

Por otro lado, sobre la situación deportiva del equipo tras las derrotas contra el PSG en la Champions y contra el Sevilla en LaLiga EA Sports, Laporta reconoció que los últimos resultados "no han sido buenos".

"No estamos jugando como queremos. Llevamos dos partidos que no nos están saliendo las cosas. Es evidente que tenemos jugadores lesionados muy importantes, relevantes para el equipo", señaló.

En este sentido, el presidente elogió las reflexiones de Hansi Flick y Deco sobre el momento del equipo, y destacó que son "muy acertadas" para recuperar la motivación y el buen rendimiento.

"Este es un equipo muy competitivo que, como ha dicho Deco, si trabajamos podemos aspirar a todo y, a estas alturas de la temporada, todo está por ganar. Es un bache que estamos atravesando, pero espero que se solucione pasado el parón internacional", concluyó Laporta.