Laporta deja la presidencia del Barcelona para buscar la reelección

Por Fernando Kallas

BARCELONA, 9 feb (Reuters) -

Joan Laporta ha dimitido como presidente del Barcelona para presentarse a la reelección, lo que inicia una cuenta atrás de 35 días para las elecciones previstas para el 15 de marzo, según informó el club el lunes.

Laporta, que asumió el cargo en marzo de 2021 tras obtener el 54% de los votos, dimite tras casi cinco años en el cargo, de acuerdo con los estatutos del club. El vicepresidente Rafa Yuste ejercerá como presidente durante los próximos tres meses y medio.

El abogado barcelonés aspira a recuperar el cargo en las urnas y volver a ocupar el puesto el 1 de julio. Es considerado por muchos como el favorito frente a su rival de siempre, Víctor Font.

El exdirectivo del club Xavier Vilajoana y el economista Marc Ciria, que se presenta por primera vez a las elecciones del Barcelona, también han confirmado su intención de presentarse como candidatos.

Alrededor de 100.000 socios del Barcelona mayores de edad y con al menos un año de antigüedad tienen derecho a voto.

El Barcelona ha confirmado que las elecciones volverán a celebrarse en varias sedes, una decisión pensada para aumentar la participación. Las mesas electorales estarán situadas en las instalaciones del club, en las otras tres capitales de provincia catalanas, Girona, Tarragona y Lleida, y en Andorra la Vella, capital de Andorra.

El club dijo que no se permitirá el voto por correo, a pesar de las peticiones de los candidatos de la oposición. "Se puso en marcha de manera excepcional en las elecciones de 2021 debido a la pandemia de la covid-19", dijo el Barcelona en un comunicado.

Más de 20.000 de los 55.000 socios que votaron en las elecciones de 2021 lo hicieron por correo.

La última etapa de Laporta al frente del club ha sido un periodo turbulento y transformador. Comenzó con la marcha de Lionel Messi al Paris Saint-Germain y ha continuado con un equipo que defiende sus títulos de LaLiga y la Copa del Rey, al tiempo que busca reafirmarse en Europa tras alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones el año pasado.

La plantilla cuenta ahora con Lamine Yamal, de 18 años, un producto de La Masía cuyo ascenso Laporta ha seguido desde la grada.

Fuera del terreno de juego, el Barcelona regresó al Camp Nou en noviembre tras dos años y medio de reformas. El aforo sigue siendo limitado, ya que las obras continúan y van con retraso, pero el regreso ha alimentado un renovado optimismo en torno al equipo dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, cuyo estilo ofensivo se ha ganado a la afición.