Laporta: "Dembélé tenía una propuesta de continuidad y no tenemos noticias de que la haya aceptado"

"Estamos a punto de llegar a un acuerdo con Gavi"

BARCELONA, 11 Jun. 2022 (Europa Press) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, admitió que no tienen noticias sobre si Ousmane Dembélé ha aceptado la propuesta de continuidad del conjunto azulgrana, mientras que en el caso de Gavi son "optimistas" porque están "a punto" de llegar a un acuerdo con el jugador de 17 años.

"Ousmane tenía una propuesta nuestra de continuidad y en principio no tenemos noticias de que la haya aceptado. Con Gavi somos optimistas porque vemos que el jugador quiere continuar en el Barça y a su representante lo conocemos, por lo que creemos que estamos a punto de llegar a un acuerdo", dijo este sábado en Mieres para participar en el III Encuentro de la Federación de Peñas de Asturias y Cantabria.

Preguntado por la posibilidad de fichar a Robert Lewandoski, el mandatario no quiso entrar en detalles. "No voy a comentar nada porque es jugador del Bayern y no quiero ser irrespetuoso", dijo sobre el delantero polaco, aunque ahora mismo desde el FC Barcelona están centrados en poder activar dos opciones que "varían la posibilidad" de entrar en una normalidad.

"Llegamos hace un año, el club estaba en una situación terminal, hemos reestructurado la deuda, hemos ahorrado los costes financieros, hemos controlado los gastos, hemos ido aumentando los ingresos. A la vez hemos gestionado la financiación del Espai Barça, proyecto estrella que nos ayudará a crecer en cuanto a los ingresos del club y patrimonialmente", apuntó sobre el trabajo de la directiva.

Una situación económica que afectó la pasada temporada a los capitanes, quienes ayudaron con la rebaja salarial. "Hicieron un acto de barcelonismo. Siempre estaremos agradecidos. El gesto fue muy importante y nadie más allá de ellos lo hicieron", sentenció Joan Laporta.