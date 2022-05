Laporta, dolido con el agente de Gavi: "No entendemos por qué está jugando y comparando"

"Termino la temporada cabreado y decepcionado"

BARCELONA, 25 May. 2022 (Europa Press) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró estar "dolido" con el agente del jugador Gavi, el exfutbolista Iván de la Peña, por a su juicio estar "jugando y comparando" con la oferta de renovación presentada por el club.

"No lo entendemos. Es un jugador que a todos nos gusta; tiene 17 años, un presente y un futuro magnífico en el Barça, y no entendemos por qué su representante está jugando y comparando. Pienso que la propuesta del club, en nuestros niveles salariales, es más que aceptable", aseguró en una entrevista al diario L'Esportiu recogida por Europa Press.

Además, el presidente aseguró que no se saldrán de los niveles de salario ofertados. "No quiero que el Barça siga en la línea que seguían a los que nos precedieron y que han llevado al Barça a la ruina. Nosotros debemos ponerle criterio, y es lo que estamos haciendo. Si tenemos jugadores que salen de la cantera, les hacemos una oferta de presente y de futuro muy buena y resulta que su representante está comparando y retrasando la decisión; es comprensible que la situación no me guste. Yo le animaría a que lo aceptara lo antes posible, porque también nos ayuda a planificar", aportó.

Según Laporta, De la Peña hace "mucho tiempo" que tiene la oferta de renovación sobre la mesa. "Nosotros no tenemos noticias de que la haya aceptado. Las noticias que tenemos son que está comparando y que en algún momento tendrá que decir algo. Nosotros ya hemos dicho nuestra posición y, por el momento, no está aceptada por el agente del jugador", manifestó.

Por otro lado, sobre si Ousmane Dembélé habrá jugado su último partido como blaugrana en el amistoso de Australia, comentó que sus agentes también tienen ya la propuesta y una fecha para pronunciarse. "No hay más margen. Estamos preparando la próxima temporada hace tiempo y es un tema que tenemos atascados, porque el agente no responde a la oferta", lamentó.

"Parece que están haciendo una contrapropuesta. Hay una prioridad en este momento, que es enderezar la economía para tener 'fair play'. Hay muchos jugadores que tenemos apalabrados y operaciones que están pendientes de ello y LaLiga no se abre a dárnoslo. El criterio que sigue es muy restrictivo", explicó sobre ese 'fair play' financiero que deben cumplir para acometer fichajes.

Preguntado por si tendrían margen para fichar a Robert Lewandowski, que quiere salir del Bayern de Múnich pese a tener un año más de contrato, se mostró comedido. "Lewandowski tiene un año más de contrato con el Bayern y esa es la situación. Y ya está, no puedo decir más. Dejemos que todo el mundo trabaje. Debemos respetar que tiene un año de contrato con el Bayern. Es un jugador de mucha calidad, que nos gusta mucho también, pero tiene contrato", reiteró.

De nuevo sobre esa limitación salarial, cargó contra LaLiga y la "doble realidad perversa" en la que viven por el criterio de la competición. "Es inverosímil la forma que tiene de reaccionar ante una situación como la de un club como el Barça, que está necesitado de generar ingresos. Pero lo estamos haciendo, aunque generáramos determinados ingresos, el criterio de LaLiga no nos permitiría tener margen salarial. Respetamos las normas, pero entendemos que son estrictas y son un agravio comparativo con otros países", lamentó.

"Estamos hablando con LaLiga de estos temas, pero vemos una posición muy enrocada. En resumen: según LaLiga, ni ingresando 600 millones de euros podríamos tener margen salarial. Si hacemos una operación entre estas opciones que tenemos para generar ingresos, todavía nos pondrían problemas. Las últimas noticias que tenemos son estas. Es complicado convivir con estos criterios tan restrictivos y estrictos que fija la liga de fútbol profesional", añadió.

"cabrado y decepcionado"

Preguntado por el balance deportivo de la temporada, se mostró "cabreado" y "decepcionado" con el primer equipo de fútbol. "Termino la temporada cabreado y decepcionado. Decepcionado porque, aunque soy consciente de que hemos tenido lesiones, no se puede perder contra Cádiz, Rayo y Villarreal en casa", manifestó.

"Estoy decepcionado con la actitud del equipo. He sufrido tanto o más que Xavi con esa falta de carácter. No lo entiendo y ha sido una gran decepción. Este equipo no ha tenido en ningún momento un liderazgo y me he quedado decepcionado y cabreado", argumentó.

No obstante, salva a Xavi. "Una vez hacemos el cambio de entrenador, el equipo mejora. Xavi lo ha hecho muy bien. Nos encontramos con un último tramo de la anterior temporada desastroso. El primero de esta lo fue, mejoramos con el cambio en el banquillo, y el final de temporada ha sido malo. Es un equipo que todavía está en construcción, que debe reforzarse, y no hemos tenido las repuestas necesarias para suplir las ausencias por lesiones que hemos tenido", valoró.

"Cuando parecía que resurgíamos y teníamos la esperanza de que podía ir bien, hemos tenido una serie de circunstancias y, más allá de las lesiones o determinadas decisiones que se hayan tomado en los partidos de los rivales directos, no hemos tenido suficiente fondo de armario para afrontar este final liguero en la línea ascendente en la que íbamos. Esto nos lleva a reafirmarnos en la idea de que debemos reforzar el equipo y debemos tomar decisiones importantes", concluyó.