Laporta: "No contemplo ni me planteo un 'no' de Messi"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, fue contundente este miércoles sobre la continuidad de Leo Messi en el cuadro azulgrana y apuntó que no se plantea que el argentino rechace su oferta para renovar, por lo que "seguirá" en el Camp Nou.

"Las botas de Leo Messi seguir√°n en el c√©sped del Camp Nou. √Čl quiere quedarse. No contemplo un no. Pero no es f√°cil. Hacemos lo que podemos. No hace falta seducirlo, √©l est√° decidido a si se dan una serie de circunstancias quedarse", afirm√≥ Laporta durante la presentaci√≥n del documental 'Messi, el des√® art'.

El presidente culé no quiso ponerse una fecha pero sí insistió en que la renovación va por buen camino. "La idea es lo antes posible. Va bien pero todavía no está. En el aspecto económico lo ha puesto muy fácil, el fair play financiero es otro campo de batalla", dijo.

En relación a dicho fair play financiero, Laporta explicó la situación del club. "Tenemos una ratio de 4-1. Debemos cumplir las normas, las cumpliremos. Habrá más entradas e intercambios. Sin pagar traspaso. Haremos muchos intercambios, aunque tenemos una nómina deportiva muy alta en comparación con otros clubes", confesó.

Europa Press