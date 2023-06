Laporta: "Los que trabajamos a diario en el Barça podemos asegurar que estamos mucho mejor que hace dos años"

El presidente culé admite que "no hay prisa" por renovar a Xavi ya que "primero hay otras prioridades"

MADRID, 30 Jun. 2023 (Europa Press)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, afirmó este jueves que quienes trabajan "a diario" en el club blaugrana pueden "asegurar" que la situación económica es "mucho mejor que hace dos años" y que en este sentido va "mejorando a una velocidad constante y superior a la esperada", desacreditando así las palabras de Víctor Font.

En el programa 'Onze' de Esport3, Laporta escuchó las críticas de Font, excandidato a la presidencia. "No es cierto, yo respeto todas las opiniones, y aquí cada uno puede decir la suya. Pero los que estamos cada día en el club, los que trabajamos a diario en el club, lo que podemos asegurar, y lo aseguro y lo digo con toda la contundencia, es que estamos mucho mejor que hace dos años", dijo el presidente culé.

"En todos los ámbitos, a nivel económico, a nivel deportivo, a nivel social, a nivel institucional, a nivel de lo que es iniciar un proyecto que forma parte del Plan de Viabilidad del club y que representa un sueño colectivo del barcelonismo, como es el Espai Barça, estamos mucho mejor que hace dos años. Yo puedo respetar la opinión de barcelonistas que digan lo contrario, pero tengo que decir desgraciadamente que no es cierto", insistió Laporta.

Añadió que su Junta Directiva va "por el buen camino" en sanear las cuentas y que va "mejorando a una velocidad constante y superior a la esperada". "Algunos pensaban que votándome a mí lo que haríamos sería solo ir tirando, pero yo creo que la gente me votó porque me conoce. Nosotros no somos de los de ir tirando, los que están conmigo y yo mismo somos de los que hacemos", argumentó.

"Hemos estado activos, tomando decisiones, trabajando, trabajando y trabajando bien, y por eso vamos por el buen camino. Y esto puede aplicarse a la materia económica. Hemos reestructurado el endeudamiento que teníamos a corto plazo, que no podíamos pagarlo y que representaba la quiebra del club, y lo hemos pasado a largo plazo; además, a un mejor precio, a un interés mucho menor del que teníamos", explicó.

"El tema deportivo creo que ni hace falta hablarlo. Esta temporada, con el plazo de dos años, volvemos a estar ahí. Hemos vuelto a ganar una Liga importante, como es la española. Además, con todos los equipos profesionales hemos ganado la Liga. Queremos más, sí, pero es importante lo que se está haciendo. Institucionalmente volvemos a tener el peso específico que el Barça debe tener en el mundo", sentenció.

"Estamos afrontando todos estos proyectos disruptivos, como la Superliga, pero a la vez estamos manteniendo o estamos retomando la buena relación con las instituciones. Sin ir más lejos, con LaLiga tenemos buena relación, hemos reanudado relaciones. Con UEFA, aunque estamos en la Superliga, pues hay diálogo. Y eso creo que es importante porque el Barça es un club que puede ayudar mucho al diálogo en el mundo del fútbol, tal y como va ahora este mundo", declaró.

Laporta se mostró confiado pese a los rumores de exclusión de competiciones europeas. "Nosotros contemplamos jugar la Champions. He tenido reuniones personales con Aleksander Ceferin. Creo que las explicaciones que le dimos él las entendió. Además, no se nos puede condenar antes de juzgarnos, y aparte ya le expliqué todo el trasfondo del 'caso Negreira' y creo que lo entendió perfectamente", repitió.

En este contexto, el máximo dirigente azulgrana reiteró que si Ceferin tomara esa decisión "sería condenarnos antes que juzgarnos". "Y no creo que esto lo haga la UEFA, porque además nosotros también tenemos la capacidad de recurrir y llegar hasta las últimas consecuencias defendiendo nuestros intereses".

"Esto es una campaña de desprestigio sin precedentes contra la reputación del Barça. Y además es injusta porque no existe ningún tipo de corrupción arbitral. Y con estas campañas lo que se pretende es, quizás la palabra es 'dominar', al Barça", opinó sobre un 'caso Negreira' que a su juicio procedía "de determinadas instituciones que, en aquellos momentos, eran precisamente del entorno de LaLiga.

Laporta igualmente señaló al "entorno de fondos que no consiguieron que el Barça se vinculara con ellos", en alusión a la empresa CVC, y al "entorno de compañías que no consiguieron la adjudicación de las obras de 'Can Barça'", aludiendo a la profunda remodelación del Camp Nou. Además, comentó que la Fiscalía "se ha precipitado" con esta cuestión.

"Nosotros respetamos el principio de legalidad y colaboraremos con la Justicia en lo que sea necesario para que se averigüe. Somos los primeros interesados en que se investigue, en que se averigüen todos los hechos que tienen como consecuencia o son consecuencia de todo este caso", indicó acerca del 'caso Negreira', todavía coleando.

Mientras, recordó que "el objetivo prioritario de esta temporada era la Liga del primer equipo de fútbol masculino". Se ha logrado con autoridad, se ha logrado bien. Después hemos conseguido algo histórico con seis Ligas de seis equipos profesionales. Lo que sobresalió del femenino, sobre todo, fue la Champions, que además hicieron una remontada histórica. Y eso está bien, pero queremos más", auguró.

Sobre renovar a xavi: "no hay prisa porque primero hay otras prioridades"

"Xavi tiene contrato, sabe que para nosotros es el mejor entrenador para el Barça y que estamos muy contentos con él. Además, conoce perfectamente el club, respeta la entidad y ayuda mucho a trabajar como estamos trabajando. Y en su día hablaremos de su continuidad. No hay prisa porque primero hay otras prioridades", agregó Laporta.

El presidente blaugrana relató el Plan de Viabilidad aprobado por LaLiga para inscribir jugadores. "Estamos en esta fase, Xavi lo entiende perfectamente y nos hemos emplazado a más adelante para hablar con tranquilidad porque él sabe que nosotros lo queremos y nosotros sabemos que él quiere continuar, lo que nos pone muy contentos porque es un gran entrenador y una gran persona", apostilló.

De igual modo, valoró el reciente fichaje de Ilkay Gündogan. "A los culés nos llena de orgullo que un jugador haya preferido ir a lo que para él es un gran club, que tiene historia, tiene prestigio y tiene todo esto. Nos ha puesto por delante del dinero del City, digamos. Porque le hicieron una oferta superior en cuanto a lo económico, pero creo que nosotros aquí hemos trabajado muy bien, Mateu Alemany ha trabajado magníficamente bien de nuevo y Xavi también ha dado la confianza necesaria al jugador", apuntó del centrocampista alemán.

Por último, Laporta negó que todo el mundo sea transferible en este mercado veraniego. "El año pasado ya ocurrió y estábamos peor que este año. El año pasado nos salvamos por las palancas que se hicieron. Pero teníamos una oferta por De Jong por 100 millones y creo que hicimos bien no vendiéndolo", rememoró sobre la posibilidad de que el centrocampista neerlandés abandonara 'Can Barça'.

"Hay jugadores que forman parte de nuestro estilo de juego, que lo representan nuestro y además son fundamentales para que este equipo sea cada vez más competitivo y siga progresando. Y en ese sentido, yo creo que hay jugadores como los que forman la columna vertebral del equipo que no los tenemos en el mercado", concluyó Laporta.

