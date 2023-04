Laporta "no ha aclarado nada", afirma Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este miércoles que su homólogo del Barcelona, Joan Laporta, "no ha aclarado nada" sobre los pagos de su club a un exresponsable arbitral, y que los clubes no han entendido sus explicaciones.

"La mayoría de los clubes ha dicho que no las entendía, no ha aclarado nada", dijo Tebas en una rueda de prensa tras una asamblea extraordinaria de los clubes de LaLiga para escuchar las explicaciones del presidente azulgrana.

Laporta, según Tebas, hizo "un resumen de lo que pudimos oír en la rueda de prensa" del lunes, dada por el mandatario azulgrana para dar la versión del club barcelonista.

"Ha defendido que no pretendía comprar árbitros ni influir", explicó Tebas, antes de añadir que "la mayoría de los clubes han dicho que no era normal, que esos pagos no eran correctos y que había que investigar".

Laporta defendió en su comparecencia el lunes que los pagos hechos al que fuera número dos de los árbitros españoles entre 1994 y 2018, José María Enríquez Negreira, y que están siendo investigados por un juzgado de Barcelona, eran por unos informes arbitrales.

Según la querella presentada por la fiscalía, Negreira recibió del Barcelona a través de sus empresas más de 7,3 millones de euros (7,7 millones de dólares) entre 2001 y 2018.

En el caso están siendo investigados Negreira, así como el Barcelona y varios exdirigentes del club, entre ellos, los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

Para el Ministerio Público, el Barça, por medio de Rosell y Bartomeu, "alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Negreira "a fin de que, en su calidad de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones".

"No creo que el Barcelona comprase árbitros, lo que creemos es que estos pagos querían influir en algo", consideró Tebas este miércoles.

Laporta "no ha convencido en sus explicaciones y esto seguirá adelante donde corresponda en España en los juzgados y en la UEFA", insistió.

"No son explicaciones suficientes, es inentendible tantos años pagando al vicepresidente del CTA", explicó el presidente de LaLiga recordando que la personación de su entidad en la causa "no es un tema de Javier Tebas sino de LaLiga y su Comisión Delegada".

Gr/psr

AFP