Laporte: "No ha salido como queríamos, pero nos servirá para el futuro"

El jugador de la selección española Aymeric Laporte, que debutó este viernes con el combinado nacional, reconoció que el partido ante Portugal no salió como querían tras empatar (0-0) en el Metropolitano, pero aseguró que les servirá "para el futuro" de cara a la Eurocopa que arranca dentro de una semana.

"Me he sentido muy bien, es un privilegio estar hoy aquí y haber jugado mi primer partido con la selección. No ha salido como queríamos, porque queríamos ganar, pero hemos trabajado bien y nos servirá para el futuro, para poder afrontar los próximos partidos de la mejor manera posible", dijo Laporte a TVE.

Preguntado por la pareja titular de centrales, Laporte dijo que eso "le tocará decidirlo al míster". "Yo hoy sí me he sentido cómodo con balón, hemos estado bien con balón, tuvimos algunas pérdidas tontas que nos han decho daño, pero en líneas generales hemos estado bien y estoy contento del trabajo del equipo y del mío también", añadió.

El central del Manchester City, nacido en Francia, logró la nacionalización hace tan solo unos meses y fue preguntado por ello. "Es una historia muy larga, necesitaría una hora para explicarlo. Lo principal es que estoy aquí, estoy muy agradecido a la selección española por confiar en mí y a Luis Enrique por convocarme. Espero que sea la primera de muchísimas más", dijo.

Laporte, que fue sustituido a diez minutos para el final, confirmó que no está lesionado. "Llevaba tiempo sin jugar y le he pedido el cambio por precaución más que por otra cosa". "Hemos jugado contra un gran equipo, Portugal tiene grandes jugadores y es un partido de prueba que nos servirá muchísimo", finalizó.

Europa Press