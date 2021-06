Laporte: "Ya habéis visto que el gol lo he celebrado con mucha rabia"

El jugador de la selecci√≥n espa√Īola Aymeric Laporte se mostr√≥ "muy contento" tras conseguir el billete para los octavos de final de la Eurocopa, al golear a Eslovaquia, y destac√≥ la "rabia" con la que celebr√≥ su primer gol como internacional con 'la Roja'.

"Muy contento por lo colectivo y tambi√©n por lo personal. Ya hab√©is visto que el gol lo he celebrado con mucha rabia. Es un sue√Īo jugar con esta gente y con este equipazo. He disfrutado much√≠simo", dijo Laporte, que quiso demostrar sus ganas por vestir la camiseta de la selecci√≥n tras la pol√©mica generada tras su nacionalizaci√≥n antes del torneo.

"Lo he dicho desde el primer momento, estoy viviendo un sue√Īo y aqu√≠ me han acogido bien desde el inicio. Estoy intentando devolver el cari√Īo por la apuesta que han hecho por m√≠", manifest√≥ el zaguero del Manchester City, que fue quien logr√≥ el 0-2 este mi√©rcoles con un gol de cabeza.

Respecto a las palabras de Van der Vaart, que dijo que Espa√Īa jugaba de forma "horrible", el defensa de 27 a√Īos asegur√≥ que eso "no importa". "Me importa muy poco, me quedo con que hemos disfrutado de un gran f√ļtbol y hemos tenido esa suerte que en los otros dos. Hemos mantenido nuestro juego y nuestra actitud ha sido buen√≠sima desde el comienzo", sentenci√≥.

"Estamos muy contentos de haber hecho este partidazo", a√Īadi√≥ Laporte, que calific√≥ a Croacia, su rival en octavos, como una selecci√≥n "dif√≠cil de jugar". "Pero tenemos que seguir pensando en lo nuestro, seguro que con la calidad que tenemos en el equipo sacaremos esto adelante", finaliz√≥.

Europa Press