Lara Hernández (Sumar) descarta que se esté ante el final de la Legislatura por el "no" de Junts: aquí está todo abierto

MADRID, 7 nov. 2025 (Europa Press) -

La co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha descartado de plano que se esté ante el final de la Legislatura por el anuncio de Junts de que no apoyará ninguna norma que el Gobierno lleve al Parlamento. En su opinión, "aquí está todo abierto" ya que no ve al partido de Carles Puigdemont votando sistemáticamente con el PP y Vox porque considera que sería "suicida".

Así lo ha manifestado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada si no teme que se esté ante el final de la Legislatura tras: "No, en absoluto", ha respondido tajante.

De hecho, ha añadido que cree que la Legislatura "va a durar" y va a seguir hacia adelante, "independientemente de todos los obstáculos que se vayan planteando a lo largo del camino". Y aunque ha apuntado que la situación actual no es "algo sencillo" ha precisado que esto ya lo sabían cuando pactaron gobernar con el PSOE.

En opinión de Lara Hernández, los de Junts no van a llevar su amenaza hasta las últimas consecuencias. Así, ha afirmado que su opinión "sincera es que vamos a ver cómo se desarrolla la partida" y si "efectivamente no se puede sacar ninguna ley" porque considera que "aquí está todo abierto".

Hernández no cree que Junts vaya a votar de manera sistemática con el PP y con Vox porque sería "suicida" ya que tienen a Alianza Catalana "pisándole los talones" y es alimentar los votos para ese partido.

Además, trata de quitar hierro al anuncio de ayer de Miriam Nogueras al afirmar que se trata de una "escenificación" de una posición política que ya habían expresado.

"Decir que se va a bloquear todas las normas que salgan del Gobierno de España creo que es lo mismo que decir que se va a votar todo junto con el Partido Popular y con Vox. Yo creo que esta es una estrategia suicida y creo que efectivamente Junts no sé si está en esta posición al cien por cien", ha exclamado.

COMO EN EL MUS: NO REVELAN SUS CARTAS HASTA EL FINAL

En este sentido, pone en duda que Junts vaya a presentar enmiendas a la totalidad de normas como la inclusión laboral de personas con discapacidad, la convalización de la financiación para los pacientes de ELA o la ley de movilidad sostenible: "son una serie de normas en las que hay que retratarse", ha exclamado Lara Hernández, quien cree que "de alguna manera estamos en un cambio de pantalla" y una "nueva fase" en la que los partidos políticos tienen que retratarse ante la opinión pública.

Al ser preguntada por la advertencia de Miriam Nogueras, en una entrevista en RNE previa a la de Lara Hernández, en la que ha dicho que no van de farol, la co-coordinadora de Sumar ha insistido en que esto es como el mus: "sus cartas nunca las revela hasta el final".

En cuanto a si cree que Sumar debe dar también explicaciones a los catalanes por los incumplimientos de los acuerdos con Junts, Lara Hernández ha asegurado que la coalición ha trabajado "intensamente" porque los compromisos que se adquirieron con Junts se llevan a cabo. Considera, al respecto, que han hecho "los deberes".