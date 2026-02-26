Larry Devoe, el abogado elegido nuevo fiscal general interino en Venezuela

Nacido en 1979, Devoe se formó en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con especialización en ciencias penales y criminológicas, y obtuvo un máster en derechos humanos y estado de derecho en España. Ha desarrollado toda su carrera dentro de las instituciones estatales, desempeñando funciones en la Conatel, el organismo que regula y supervisa el sector de las telecomunicaciones, hasta convertirse en secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Al frente del Consejo, Devoe rechazó la entrada en Venezuela de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en 2019, fue incluido por Canadá en la lista de funcionarios estatales sancionados por ser considerados responsables o cómplices de graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción (ANSA)