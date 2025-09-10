Larry Ellison, cofundador de Oracle, desbanca a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, ha desbancado a Elon Musk como el hombre más rico del mundo después de que la compañía se haya disparado en Bolsa por encima del 40% a raíz de la presentación este miércoles de sus resultados trimestrales, los cuales mostraron un estancamiento de los beneficios, pero también dibujaron unas perspectivas futuras muy halagüeñas.

La revalorización de las acciones de Oracle ha empujado su capitalización bursátil hasta los 969.000 millones de dólares (827.216 millones de euros), según datos recabados por 'Bloomberg'.

Dado que Ellison posee el 41% de la tecnológica, su patrimonio se habría incrementado hasta los 397.000 millones de dólares (338.911 millones de euros). Esto sería suficiente para desplazar del podio al dueño de Tesla o SpaceX, cuya fortuna rondaría los 384.000 millones de dólares (327.813 millones de euros).

Oracle ha informado hoy de que obtuvo un beneficio neto de 2927 millones de dólares (2499 millones de euros) durante su primer trimestre fiscal, finalizado en agosto, lo que equivale a un estancamiento (-0,1%) respecto al resultado contabilizado doce meses atrás.

Los ingresos alcanzaron los 14.926 millones de dólares (12.742 millones de euros), un 12,2% más. Por desglose, la división de computación en la nube brindó 7186 millones de dólares (6135 millones de euros), un 27,8% más, y la de software 5721 millones de dólares (4884 millones de euros), un 0,8% menos.

El área de servicios generó 1349 millones de dólares (1152 millones de euros) y el de hardware otros 670 millones de dólares (572 millones de euros), un 6,8% y un 2,3% más, respectivamente.

"En el primer trimestre firmamos cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes. Esto dio lugar a un aumento del 359% en la cartera de pedidos pendientes, hasta alcanzar los 455.000 millones de dólares [388.424 millones de euros]. Ha sido un trimestre sorprendente y la demanda de infraestructura en la nube de Oracle sigue creciendo", ha afirmado la consejera delegada de Oracle, Safra Catz.

"En los próximos meses, esperamos firmar contratos con varios clientes adicionales por valor de miles de millones de dólares y es probable que los encargos pendientes superen el medio billón de dólares", ha añadido.

Además, la compañía ha declarado un dividendo trimestral de US$0,50 (0,43 euros) por acción ordinaria pagadero el 23 de octubre a todos los tenedores que figuren como tal al cierre del parqué el 9 de octubre.