Larry Ellison ofrece garantía de US$40.400 millones para oferta de Paramount por Warner Bros
22 dic (Reuters) - El cofundador de Oracle, Larry Ellison, acordó proporcionar una garantía personal de US$40.400 millones de la financiación de capital para la oferta de Paramount Skydance para adquirir Warner Bros Discovery, según mostró el lunes una presentación. Paramount dijo que los términos modificados no cambian la oferta de US$30 por acción completamente en efectivo.
La guerra de ofertas por los activos más preciados de Hollywood no parece que vaya a terminar pronto, ya que el ganador obtendrá una gran ventaja en la guerra del streaming al hacerse con una amplia biblioteca de contenidos que ha sido durante mucho tiempo objeto de grandes operaciones.
(Reporte de Akash Sriram en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)