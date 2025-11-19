Larry Summers dimite del consejo asesor del Santander, según un portavoz

MADRID, 19 nov (Reuters) -

El exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers ha dimitido del consejo asesor internacional del Santander, el que presidía en la actualidad, informó el miércoles un portavoz del grupo financiero.

La dimisión se anuncia días después de que el Congreso de Estados Unidos hizo públicos documentos que demostraban que Summers tuvo una estrecha relación con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Summers, también expresidente de la Universidad de Harvard, dijo el lunes que se retiraría de todos sus cargos públicos, para permitirle "restaurar la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a mí".

El economista ha sido miembro del consejo asesor internacional del Santander, que asesora al grupo en asuntos como innovación, transformación digital, ciberseguridad y nuevas tecnologías, desde 2016.

El miércoles comunicó que también había dimitido del directorio de OpenAI. (Reporte de Jesús Aguado; edición en español de Javier López de Lérida)