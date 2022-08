Lars von Trier es diagnosticado con Parkinson

ARCHIVO – El director Lars von Trier en el estreno de la película "The House That Jack Built" en la 71ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia el 14 de mayo de 2018. Lars von Trier, conocido por filmes como “Melancholia” (“Melancolía”) y “Dancer in the Dark” (“Bailando en la oscuridad”) ha sido diagnosticado con Parkinson, informó el lunes 8 de agosto de 2022 su compañía productora Zentropa. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo)