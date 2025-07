Las 128 funciones celebradas en el Teatro Real reciben más de 206.000 espectadores en la temporada 2024-2025

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Las 128 funciones celebradas en el Teatro Real en la temporada 2024-2025 han recibido a un total de 206.511 espectadores, según los datos que ha publicado este martes la institución, en una temporada que ha contado con 20 títulos de ópera: un estreno absoluto, siete nuevas producciones, once títulos que nunca se habían presentado, dos producciones invitadas de otros teatros, dos óperas en versión semiescenificada y ocho en versión de concierto. La temporada de ópera comenzó con 'Adriana Lecouvreur', de Francesco Cilea, presidida por sus Majestades los Reyes, en la ya clásica producción de David McVicar y la dirección musical de Nicola Luisotti, al frente de dos repartos encabezados por Ermonela Jaho y Maria Agresta; Brian Jagde y Matthew Polenzani; Elina Garanca y Ksenia Dudnikova, y Nicola Alaimo y Manel Esteve. Para celebrar el 225º aniversario del nacimiento de Aleksandr Pushkin triunfaron dos propuestas musicales y escénicas muy distintas y complementarias: 'Eugenio Oneguin', de Piotr Ilich Chaikovski, en la visión descarnada y sensible de Christof Loy, con la complicidad y rigor de Gustavo Gimeno en la dirección musical; y 'El cuento del Zar Saltán', de Rimski-Kórsakov, en la puesta en escena de Dmitri Tcherniakov con dirección musical de Ouri Bronchti. La ópera del siglo XIX tuvo una gran presencia en la temporada. Se ofreció una nueva creación de 'Maria Stuarda', de Gaetano Donizetti, con dos repartos estelares -Lisette Oropesa, Aigul Akhmetshina, Ismael Jordi, Yolanda Auyanet, Silvia Tro Santafé y Airam Hernández-, la sensible dirección musical de José Miguel Pérez- Sierra y una potente nueva puesta en escena conceptual de David McVicar, con el drama y la soledad de los personajes reforzados por un helador espacio monumental y el impresionante vestuario renacentista. Uno de los grandes protagonistas de la temporada ha sido Giuseppe Verdi, con tres títulos: 'Attila', 'La Traviata' e 'I lombardi alla prima crociata'. La icónica producción de 'La traviata' dirigida por Willy Decker, que estaba prevista para 2020 y que tuvo que posponerse por la pandemia, conmocionó al público con un triple reparto de grandes solistas encabezado por Nadine Sierra, Adela Zaharia, Sabina Puértolas, Xabier Anduaga, Juan Diego Flórez, Iván Ayón Rivas, Luca Salsi, Artur Rucinski, y Albert Casals. El compositor más presente fue Georg Friedrich Händel, con cuatro títulos -'Tamerlano', 'Alcina', 'Theodora' y 'Jephtha'-, destacando la nueva coproducción de Theodora en la aclamada puesta en escena de la directora británica Katie Mitchell y la participación, por primera vez en el Real, de una coordinadora de intimidad. El reparto actuó bajo la batuta de Ivor Bolton, que culminó 8 años como director musical del Teatro Real, pasando el testigo a Gustavo Gimeno, que seguirá su excelente trabajo al frente de la Orquesta Titular del Teatro Real, en estrecha colaboración con el Coro Titular dirigido por José Luis Basso. BARROCO Dentro del repertorio barroco se han presentado dos óperas francesas: el estreno en España de 'David et Jonathas', de Marc-Antoine Charpentier -con el Ensemble Correspondances y Sébastien Daucé- y 'Las indias galantes', de Jean-Philippe Rameau, en la impactante versión coreografiada de Bintou Dembélé, creada con la complicidad y la activa participación de Leonardo García Alarcón. También se ha estrenado 'L'uomo femmina', de Baldassare Galuppi -con Le Poème Harmonique y Vincent Dumestre- y se rescató 'La Merope', de Domènec Terradellas, con una nueva edición de la partitura, interpretada por la Akademie für Alte Musik de Berlín, bajo la dirección de Francesco Corti. Aún en el siglo XVIII, ya en el clasicismo, se presentaron dos óperas de Wolfgang Amadeus Mozart protagonizadas por reyes atormentados y separadas entre sí por 11 años: 'Mitridate, re di Ponto', volvió a unir a Ivor Bolton y Claus Guth, que concibió una aclamada producción que articula el drama realista con su trasfondo en el consciente e inconsciente de los protagonistas; e 'Idomeneo, re di Cresta', en una versión historicista semiescenificada dirigida por René Jacobs, con puesta en escena de Benoît de Leersnyder. Uniendo los siglos XX y XXI se presentó un doble programa con 'La vida breve', de Manuel de Falla y el estreno absoluto de 'Tejas verdes', de Jesús Torres, a partir de la obra homónima de Fermín Cabal y del Cancionero y romancero de ausencias, de Miguel Hernández. Finalmente, en los Teatros del Canal, y con la colaboración del Teatro Real, se presentó la ópera de cámara 'Don Juan no existe', con música de Helena Cánovas y libreto de Alberto Iglesias, concebida como un "homenaje a todas aquellas mujeres que han sido borradas de la historia por el simple hecho de haber nacido mujeres". La obra contó con puesta en escena de Bárbara Lluch, dirección musical de Jhoanna Sierralta y la interpretación de Montserrat Seró, Rocío Faus, Josep-Ramon Olivé y Pablo García-López. DANZA En la Temporada de danza han participado tres compañías que han ofrecido propuestas muy diversas. El Ballet de San Francisco triunfó en el Teatro Real con 'El lago de los cisnes' de Piotr Illich Chaikovski, con la coreografía de Helgi Tomasson creada en 2009, cuando era director artístico de la compañía, y que pone el foco en el personaje de Odette y de su pasado. La Compañía Nacional de Danza, dirigida por Joaquín de Luz, presentó 'Don Quijote', con coreografía de José Carlos Martínez -actual director del Ballet de la Ópera de Paris- inspirada en las famosas versiones de Marius Petipa y Alexander Gorski, a las que Martínez añade un matiz más poético al personaje de don Quijote en su búsqueda del amor ideal. El Ballet Estatal de Viena trajo al Teatro Real dos coreografías: 'Concertante' -con música de Frank Martin y coreografía de Hans van Manen- explora la idea de que, aunque se esté cerca de alguien, no se sabe jamás lo que el otro piensa; y '4', creada por el director de la compañía Martin Schläpfer, con música de Gustav Mahler. Finalmente, se ofrecieron conciertos con orquesta protagonizados por algunas de las voces más representativas de la actualidad -Juan Diego Flórez, Ludovic Tézier, Sondra Radvanovsky, Piotr Beczala, Asmik Grigorian, Michael Volle, Gabriela Scherer, Sabine Devieilhe y Stéphane Degout, dirigidos por Raphael Pichon-, además de la Gala Puccini con Anna Netrebko y Yusif Eyvazov, el Concierto del Concurso Tenor Viñas y los seis conciertos matinales del ciclo Domingos de cámara. Por último, el Real se solidarizó en esta temporada con las víctimas de la dana de la Comunidad Valenciana con un concierto por la Reina Sofía, en el que el Cuarteto Casals interpretó 'El arte de la fuga', con el Cuarteto Palatino de instrumentos Stradivarius que atesora el Palacio Real de Madrid; y la evocación de Mario Vargas Llosa, patrono de honor y presidente de honor del Consejo Asesor del Teatro Real, fallecido el pasado 13 de abril.

LA NACION Teatro

Opera

Opera Madrid