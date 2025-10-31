Las acciones de Amazon se disparan: el auge de la IA impulsa el crecimiento de su unidad de nube AWS

Por Rashika Singh y Deborah Mary Sophia

31 oct (Reuters) - Las acciones de Amazon subían más de un 13% en las operaciones previas a la apertura de la sesión el viernes, después de que el fuerte crecimiento de su unidad de nube y unas perspectivas de ventas alcistas disiparon los temores de que el gigante tecnológico se estuviera quedando rezagado frente a sus rivales en la carrera de la IA.

Los ingresos de Amazon Web Services (AWS), el centro de las recientes inversiones en IA de la empresa, aumentaron un 20% en el tercer trimestre. Aunque los ingresos de Microsoft Azure crecieron un 40% y los de Google Cloud un 34%, la escala de AWS magnifica el impacto de su crecimiento.

Sus ingresos en la nube, de US$33.000 millones, son más del doble de los 15.160 millones de Google.

Wall Street aplaudió la remontada de AWS, y los analistas señalaron que los resultados marcaban un posible punto de inflexión para Amazon.

"No cabe duda de que existía la preocupación de que AWS perdiera cuota de mercado frente a Microsoft Azure y Google Cloud (...) Pero ahora AWS también está a bordo del tren y están viendo un gran aumento de los ingresos", dijo Jed Ellerbroek, gestor de cartera de Argent Capital.

Ellerbroek dijo que los inversores esperaban un impulso de AWS en el cuarto trimestre o a principios del próximo año. "Pero ya ha llegado este trimestre", sostuvo.

SUPERARÍA A APPLE, TESLA EN LO QUE VA DEL AÑO

Hasta el repunte bursátil del viernes, las acciones de Amazon habían subido solo un 1,6% en lo que va de año debido a las preocupaciones por la cuota de mercado y la falta de actualizaciones sólidas de IA, lo que convierte a la compañía en la de peor rendimiento del grupo de los "Siete Magníficos" de los gigantes tecnológicos.

Si se mantienen las ganancias antes de la apertura de la sesión, Amazon superará a Tesla y Apple en la lista. La empresa de vehículos eléctricos ha subido cerca de un 9% este año, mientras que Apple ha ganado aproximadamente un 8%.

Ambos valores sumaban menos de 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

El presidente ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, dijo el jueves que AWS está "creciendo a un ritmo que no habíamos visto desde 2022", gracias a la fuerte demanda de IA e infraestructura básica.

En respuesta a la creciente demanda, Amazon se unió a otras grandes tecnológicas al proyectar un aumento en los gastos de capital para el próximo año.

"Amazon ha ofrecido uno de los desempeños más sólidos de esta temporada de resultados, acallando cualquier duda persistente sobre su capacidad de ejecución a escala", dijo Farhan Badami, analista de mercado de eToro.

La relación precio/ganancias a 12 meses de Amazon se sitúa en 29,63, por encima de 25,98 de Alphabet, pero por detrás de 31,72 de Microsoft.

VENTAS MINORISTAS Y PUBLICIDAD

Los negocios minorista y publicitario de la empresa también registraron buenos resultados.

"Los resultados minoristas de Amazon fueron muy buenos. Crecen 11% interanual. Nómbrame otro gran minorista en Estados Unidos que crezca tan rápido, no existe", dijo Jed Ellerbroek de Argent Capital.

Aunque es una parte menor de las operaciones globales de Amazon, su segmento de publicidad está creciendo rápidamente. Las ventas en el negocio se dispararon 24% a US$17.700 millones en el trimestre, gracias a los esfuerzos de la compañía para ampliar la colocación de anuncios a través de sus dispositivos Echo, carritos de compra y listados patrocinados.

Al menos 23 corredurías elevaron su precio objetivo para las acciones de Amazon tras los resultados.

(Reporte de Rashika Singh y Deborah Sophia; Editado en Español por Ricardo Figueroa)