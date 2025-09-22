Las acciones de Banco Sabadell caen tras la revisión de la oferta de BBVA

Las acciones del Banco Sabadell

caen alrededor de un 4,5% después de que su competidor BBVA mejoraba su oferta por Sabadell en un 10%, valorando el banco en 17.000 millones de euros (US$19.960 millones)

"Como resultado del aumento de la oferta y del cambio en el mix, los aspectos económicos de la transacción han caído", afirma RBC

Aun así, los analistas afirman que "la oferta es justa y no totalmente inesperada" y "suficientemente atractiva" para la mayoría de los accionistas del Sabadell

BBVA elevó su oferta a un ratio de una acción propia por cada 4,8376 del Sabadell, sin contraprestación en efectivo, por lo que las plusvalías no tributan en España

En abril de 2024 había ofrecido una acción de BBVA por cada 5,5483 de Sabadell y 0,70 euros en efectivo

El consejo de BBVA ha acordado también renunciar tanto a la posibilidad de introducir nuevas mejoras en la contraprestación como a ampliar el plazo de aceptación

Las acciones de BBVA también caen un 1,9%

(1 dólar = 0,8519 euros) (Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)