Las acciones de bbva suben tras el rechazo de sabadell a la propuesta de fusión

MADRID, 7 may (Reuters) - Las acciones del banco español BBVA subían hasta un 1,9% el martes por la mañana después de que Sabadell rechazara lo que describió como una propuesta de adquisición no solicitada de BBVA. A las 0805 GMT, las acciones de BBVA, el segundo mayor banco español por valor de mercado, subían un 1,5%, mientras que las de la cuarta entidad, Sabadell, caían un 1,7%. Sabadell dijo el lunes que su consejo creía que la propuesta de BBVA infravaloraba significativamente su potencial y perspectivas de crecimiento. BBVA dijo que lamentaba la decisión del consejo de Sabadell, sin dar ninguna pista sobre su próximo movimiento. BBVA podría ahora retirarse, elevar su oferta o lanzar una OPA hostil. Un portavoz declinó hacer comentarios. El bróker español Alantra dijo que no esperaba que BBVA mejorara su oferta o se volviera hostil. "Descartamos que BBVA se vuelva hostil (...) dado que la dirección destruirá su historial de disciplina financiera y que alrededor del 50% de los accionistas de Sabadell son inversores minoristas, que seguirían en gran medida la decisión del consejo en cualquier caso", dijo. El bróker también dijo que creía que BBVA no cambiaría a una oferta en efectivo, ya que estaba proponiendo una fusión amistosa y pagar en efectivo sería incompatible con eso. RBC Capital, sin embargo, dijo que BBVA probablemente tendría cierto margen de maniobra en el precio y "Sabadell probablemente no ha cerrado totalmente la puerta a futuras negociaciones, aunque las dos partes parecen actualmente muy lejos de encontrar un término medio". La semana pasada, BBVA propuso ofrecer una acción de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 acciones de Sabadell, lo que supone una prima del 30% sobre el precio de cierre de Sabadell el 29 de abril y una valoración de unos 12.000 millones de euros (12.900 millones de dólares). Desde entonces, las acciones del Sabadell han subido alrededor de un 8,8%, mientras que las del BBVA han caído un 9,7%, reduciendo el valor de la propuesta a unos 11.000 millones de euros. (1 dólar estadounidense = 0,9291 euros) (Reporte de Jesús Aguado; reporte adicional de Andrés González; edición de David Latona y Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

