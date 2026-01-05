Las acciones de chevron y de refinerías eeuu suben tras acción de trump en venezuela

5 ene (Reuters) - Las acciones de las petroleras estadounidenses subían en las operaciones previas a la apertura de la sesión del ⁠lunes, ya que los inversores ⁠apostaban a que las acciones del presidente Donald Trump contra el liderazgo de Venezuela permitiría a las firmas estadounidenses un mayor acceso a las mayores reservas ⁠de petróleo ‌del ​mundo.

Las acciones de Chevron, la única de las grandes petroleras estadounidenses que opera actualmente en ​los campos petroleros de Venezuela, subían un 7,3%, mientras que las refinerías Phillips 66, ‌Marathon Petroleum, Valero Energy y PBF Energy ganaban entre un ‌5% y un 16%.

Las alzas se ​produjeron después de que Trump dijo que Estados Unidos necesitaba "acceso total" a las vastas reservas de petróleo de Venezuela tras la detención del presidente Nicolás Maduro, agudizando las expectativas de que Washington podría aliviar las restricciones a las exportaciones de crudo venezolano.

"Vamos a hacer que nuestras muy grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura malograda, la infraestructura ⁠petrolera, y comiencen a hacer dinero para el país", dijo Trump el sábado.

Venezuela llegó a producir 3,5 millones ​de barriles diarios (bpd) en la década de 1970, lo que suponía más del 7% de la producción mundial.

La producción cayó por debajo de 2 millones de bpd en la década de 2010 y promedió alrededor de 1,1 millones de bpd el año pasado, o aproximadamente el 1% de la oferta mundial, después de años de falta de inversión y sanciones.

El crudo ⁠venezolano es un crudo agrio pesado con alto contenido de azufre, lo que lo hace adecuado ​para la producción de diesel y combustibles más pesados, aunque con márgenes más bajos en comparación con otros grados, en particular los de Oriente Medio.

"Este tipo de crudo se ajusta bien a la configuración de las refinerías ‍estadounidenses de la Costa del Golfo, históricamente diseñadas para procesar tales calidades", dijo Ahmad Assiri, estratega de investigación de Pepperstone.

La presencia actual de Chevron en Venezuela en virtud de una exención de Estados Unidos la ha posicionado como un posible beneficiario temprano de cualquier cambio de política, mientras que las refinerías pueden beneficiarse ​de una mayor disponibilidad de crudo pesado más cerca de casa.

No obstante, los analistas advierten que cualquier recuperación significativa de la producción petrolera venezolana llevará tiempo, dada la incertidumbre política, el deterioro de las infraestructuras y los años de ‍falta de inversión. (Reporte de Arunima Kumar en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)