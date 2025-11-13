Las acciones de Cisco suben por una fuerte demanda de equipos impulsada por la IA

13 nov (Reuters) - Las acciones de Cisco Systems subían un 7,22% en las operaciones previas a la apertura de la sesión del jueves, después de que el fabricante de equipos de redes elevó su previsión anual de ganancias e ingresos por la fuerte demanda de la nube.

Cisco, un proveedor clave para los clientes de la nube, las empresas y las telecomunicaciones, se ha subido a una ola de gasto en infraestructura impulsada por la inteligencia artificial a medida que las compañías aceleran las migraciones a la nube y actualizan las redes de campus, lo que ha impulsado sus acciones a ganar casi un 25% este año.

El CEO Chuck Robbins dijo el miércoles que la compañía aseguró más de US$2.000 millones en pedidos relacionados con la IA para el año fiscal 2025, casi todos de hiperescaladores, y espera US$3.000 millones en ingresos de infraestructura de IA en el año fiscal 2026.

Los pedidos de infraestructura de IA de hiperescaladores ascendieron a US$1.300 millones durante el trimestre finalizado el 25 de octubre.

"Creemos que el impulso de Cisco con los pedidos de clientes empresariales reforzará aún más el caso alcista en torno a un sólido ciclo de actualización del campus", dijo JP Morgan.

"Pero la atención de los inversores seguirá centrada principalmente en el impulso de los pedidos de IA, que se están acelerando a un ritmo mucho más robusto de lo previsto".

Gigantes tecnológicos como Alphabet, Microsoft, Meta y Amazon han señalado planes para impulsar el gasto anual de capital en centros de datos y chips avanzados, lo que podría actuar como vientos de cola para Cisco.

"Estamos viendo una creciente cartera de pedidos de más de US$2.000 millones para nuestros productos de redes de alto rendimiento en clientes soberanos, neocloud y empresariales", dijo Robbins.

Cisco prevé unos ingresos para el ejercicio fiscal 2026 de entre US$60.200 y US$61.000 millones, frente a los US$59.000 a US$60.000 millones previstos anteriormente.

Cisco cotiza con una relación precio/beneficios a plazo de 17,73, frente a los 40,90 de Arista Networks y los 12,83 de Dell Technologies.

(Reporte de Kanishka Ajmera en Bengaluru; reporte adicional de Danilo Masoni en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)