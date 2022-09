Las acciones de crecimiento lideran el rebote de wall street tras desplome

Por Shreyashi Sanyal y Ankika Biswas

27 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el martes por primera vez en seis sesiones y las acciones de crecimiento encabezaban el rebote, luego de una profunda baja debido a la preocupación por una desaceleración económica inducida por las alzas de tasas de interés.

* Las acciones de gran capitalización sensibles a las tasas, como Amazon.com Inc, Apple Inc, Microsoft Corp , Meta y Tesla Inc, ganaban entre un 0,4% y 3,2%.

* Los segmentos de tecnología, los servicios de comunicación y consumo suntuario encabezaban los avances sectoriales con aumentos de alrededor del 1% cada uno.

* "Podríamos ver un fondo a corto plazo", dijo Jason Pride, director de inversiones de patrimonio privado de Glenmede, quien agregó que algunos indicadores técnicos sugieren que el mercado está un poco sobrevendido.

* "Sin embargo, ese fondo puede ser más un repunte del mercado bajista similar al que se experimentó a principios de este verano (boreal)", agregó.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 114,32 puntos, o un 0,39%, a 29.375,13 unidades, mientras que el S&P 500 ganaba 21,07 puntos, o un 0,58%, a 3.676,11. El Nasdaq subía 103,40 puntos, o un 0,96%, a 10.906,32 unidades.

* Sin embargo, las avances iniciales mostraron algunas se√Īales de debilidad de fuerza despu√©s de que autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos recordaron a los inversionistas que la prioridad del banco central es controlar la inflaci√≥n interna. (Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)