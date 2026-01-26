Las acciones de Danone y Nestlé se hunden al aumentar la retirada de fórmulas infantiles

PARÍS, 26 ene (Reuters) -

Las acciones de Danone y Nestlé se desplomaron el lunes, al ampliar la empresa francesa Vitagermine la retirada de leche en polvo para lactantes por contaminación, que afecta hasta ahora a cuatro fabricantes y amenaza con pérdidas combinadas superiores a 1.000 millones de dólares.

Entre las empresas afectadas por las retiradas cautelares de leche en polvo para lactantes debido a su posible contaminación con la toxina cereulide figuran tres de los mayores grupos lácteos del mundo: Nestlé, Danone y la empresa privada Lactalis.

Las acciones de Danone, un 4% al mediodía, a 64,8 euros, su mínimo desde enero de 2025.

Las acciones del grupo suizo Nestlé retrocedían un 1,8%, hasta mínimos de cuatro meses, con lo que la caída de enero se acerca al 10% tras la retirada de lotes en decenas de países a principios de mes.

SE ESPERA QUE LAS EMPRESAS SUFRAN UN GOLPE FINANCIERO

Las retiradas ponen de relieve cómo un único ingrediente puede propagarse por el sector de la nutrición infantil, estrictamente regulado, desencadenando una rápida actuación de los organismos reguladores y provocando un rápido nerviosismo en el mercado.

La cereulida, una toxina producida por la bacteria "Bacillus cereus" que puede provocar náuseas y vómitos, se detectó en un ingrediente procedente de un proveedor.

Los investigadores franceses están estudiando si existe alguna relación entre la muerte de dos lactantes y los preparados para lactantes retirados del mercado.

El Ministerio de Agricultura francés ha dicho que el producto procedía de China y lo vendía una empresa neerlandesa, sin especificar nombres.

La Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda informó el viernes de que se había detectado cereulida en aceite de ácido araquidónico fabricado en China.

NESTLÉ PODRÍA EXPERIMENTAR UN MAYOR IMPACTO FINANCIERO

El posible impacto financiero de las retiradas podría ser unas 10 veces mayor para Nestlé que para Danone, según estimaciones de Barclays.

En el peor de los casos, Danone podría perder 100 millones de euros (118,54 millones de dólares), según Barclays, mientras que las pérdidas de Nestlé podrían acercarse a los 1.000 millones de francos suizos (1.290 millones de dólares).

Los preparados para lactantes representan alrededor del 21% de los ingresos del grupo Danone, según los analistas de Bernstein. Para Nestlé, la categoría representa probablemente en torno al 5%.

Danone, que ya cooperaba con las autoridades reguladoras de Singapur, que bloquearon lotes de preparados para lactantes por motivos de contaminación, dijo el viernes que iba a retirar algunos lotes después de que las autoridades reguladoras irlandesas dijeran que los productos fabricados allí se habían exportado a otros países europeos.

El lunes, la empresa privada Vitagermine dijo que había retirado tres lotes específicos de su fórmula infantil Babybio.

(1 dólar = 0,7769 francos suizos)

(1 dólar = 0,8436 euros)

