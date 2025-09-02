Las acciones de eDreams caen tras ralentizarse el crecimiento de abonados

2 sep (Reuters) -

Las acciones de la empresa española de reservas de viajes eDreams ODIGEO en el periodo de abril a junio. Según la empresa, el número de suscriptores Prime, que ahora representan alrededor del 75% de sus ingresos, creció un 20% interanual hasta alcanzar los 7,5 millones de usuarios, ralentizándose desde el aumento del 25% en el período de tres meses anterior.

Sus acciones bajaban un 10,6% hasta 7,65 euros (US$8,96) en las últimas operaciones de la mañana, mientras que el índice

IBEX 35

caía un 1,1%.

La empresa reiteró sus previsiones, afirmando que espera que su beneficio en efectivo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones se eleven a entre 215 y 220 millones de euros (252 y 257 millones de dólares) en el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2026, frente a los 180 millones de euros del año pasado. Mientras que las suscripciones son habituales en otros sectores, como la música, la televisión y las telecomunicaciones, eDreams es pionera en un modelo de afiliación que da a los clientes, quienes pagan una cuota fija anual de 80 a 100 euros, acceso a descuentos en aerolíneas y reservas de hotel a través de su web.

Aunque la demanda mundial de viajes aéreos crece a un ritmo inferior al previsto por la IATA, la transición de eDreams a un negocio basado en suscripciones la protege de las fluctuaciones del sector.

