Las acciones de eDreams se desploman un 33% tras recortar sus previsiones de beneficios

19 nov (Reuters) -

Las acciones de eDreams Odigeo caían un 33% el miércoles, camino de registrar la mayor caída en un solo día desde octubre de 2014, después de que la empresa española de reservas de viajes rebajara sus estimaciones de beneficios para 2026 y 2027.

La compañía, con sede en Barcelona, espera ahora un beneficio de 155 millones de euros (US$179 millones) para el ejercicio que finaliza en marzo de 2026 y de 115 millones de euros para el año fiscal 2027, afectada por un menor crecimiento de su base de suscriptores y la adopción de opciones de pago flexibles.

(1 dólar = 0,8639 euros)

(Información de Mireia Merino; edición de Milla Nissi-Prussak; edición en español de Paula Villalba)