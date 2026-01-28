-Las acciones de HBX caen al registrar un descenso de su margen de transacciones

Por Javi West Larrañaga y Gemma Guasch

28 ene (Reuters) - La empresa española de tecnología de viajes HBX Group dijo el miércoles que su "take rate" (margen de transacciones) se ralentizó en el trimestre de octubre a diciembre en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que hizo caer sus acciones hasta un 3,7%.

El margen de transacciones de la empresa —la relación entre los ingresos y el valor total de las transacciones— cayó 0,9 puntos porcentuales interanuales en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, del 9,3% al 8,4%.

HBX achacó el descenso del margen de transacciones al menor crecimiento de su división de movilidad y experiencias, así como a las principales campañas de ventas, aunque no aclaró si se debía a un mayor gasto en captación de clientes o a mayores descuentos.

UN AÑO DIFÍCIL SIN TREGUA

El año pasado, la empresa tuvo dificultades para convencer a los inversores, después de que su poco estimulante salida a bolsa en febrero fuera seguida de dos recortes de perspectivas y unas pérdidas de 70 millones de euros en el ejercicio cerrado el 30 de septiembre.

Aunque las acciones se han ido recuperando y han subido un 30% desde principios de diciembre, siguen estando un 30% por debajo de su precio de salida a bolsa de 11,50 euros.

La empresa de tecnología de viajes, que compra alojamientos en hoteles, alquileres de coches y otros productos y los revende al por mayor a agencias de viajes y minoristas, registró unos ingresos en el primer trimestre de 170 millones de euros (204 millones de dólares), y confirmó sus previsiones anuales.

El mayor crecimiento de los ingresos se registró en España, con un 13% interanual, gracias al aumento de la demanda de viajes regionales y nacionales, aunque se vio compensado en parte por la reducción de los viajes a Estados Unidos, según informó la empresa en su comunicado trimestral.

Sus acciones bajaban un 2% a las 0846 GMT.

(1 dólar = 0,8335 euros)

(Información de Javi West Larrañaga y Gemma Guasch en Gdansk, edición de Milla Nissi-Prussak, edición en español de Jorge Ollero Castela y Paula Villalba)