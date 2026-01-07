Las acciones de Indra suben tras adjudicarse un contrato para un sistema de radares en EEUU

** Las acciones de Indra Sistemas

suben alrededor de un 3% después de que el contratista de defensa español dijera que había de US$ 342 millones de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU

** El secretario de Transporte de EEUU dijo el lunes que adjudicó contratos a Indra y RTX Corp para suministrar nuevos radares para su anticuado sistema de control del tráfico aéreo, aunque no se estipuló el valor de los contratos

** Los analistas de Banco Sabadell señalan que el contrato podría suponer el 5% de los ingresos de Indra e impulsar su presencia en EEUU

** También destacan la creciente presencia de Indra en el sector del tráfico aéreo de Estados Unidos, citando contratos anteriores como un acuerdo de 171 millones de euros con la Fuerza Aérea de EEUU en mayo de 2025 (Información de Mireia Merino; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)