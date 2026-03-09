Las acciones de las aerolíneas se desploman ante la subida de los precios del petróleo

Por Julie Zhu

HONG KONG, 9 mar (Reuters) -

El aumento de los precios del crudo y la escalada de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán afectaban negativamente a las acciones de las aerolíneas asiáticas el lunes, lo que aumentaba la presión sobre el sector, que ya se enfrenta a un espacio aéreo restringido, mientras los viajeros buscan fórmulas para evitar el conflicto en Oriente Medio. La guerra ha provocado un aumento de los precios del combustible, el precio del petróleo en las primeras operaciones del lunes, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022, ante los temores de una reducción del suministro y de interrupciones prolongadas en los envíos.

Los pasajeros varados han pagado enormes sumas de dinero para escapar de Oriente Medio y han protagonizado carreras de última hora al aeropuerto y viajes por tierra a lugares menos afectados. En ocasiones, ha habido aviones de combate que han escoltado a los aviones de pasajeros. Dado que la mayor parte del espacio aéreo de la región sigue cerrado por la preocupación por los misiles y los drones, algunas personas han recurrido a aviones privados, ya que los vuelos chárter y los limitados servicios comerciales tienen dificultades para evacuar a decenas de miles de viajeros.

Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, hasta el 8 de marzo, se han cancelado más de 37.000 vuelos con origen o destino en Oriente Medio, según datos de Cirium.

Brendan Sobie, analista aeronáutico independiente con sede en Singapur, dijo que el entorno operativo para las aerolíneas ya era difícil incluso antes de la crisis de Oriente Medio y la subida del precio del petróleo, debido a la incertidumbre política y económica y a los problemas de la cadena de suministro.

"Ahora, ese nivel de incertidumbre, que ya era alto, ha aumentado aún más", afirmó.

Las acciones de la australiana Qantas Airways, Air New Zealand, la hongkonesa Cathay Pacific, Japan Airlines, Korean Air Lines y dos de las principales aerolíneas chinas, China Southern y China Eastern, caían entre un 4% y más de un 10% el lunes.

Las acciones de las aerolíneas indias IndiGo y SpiceJet descendían un 7,5% y un 5,6%, respectivamente. El combustible es el segundo gasto más importante para las compañías aéreas después de la mano de obra, y suele representar entre una quinta y una cuarta parte de los gastos operativos. Algunas de las principales aerolíneas asiáticas y europeas cuentan con cobertura contra el riesgo del petróleo, pero las aerolíneas estadounidenses han dejado de hacerlo en gran medida durante las últimas dos décadas.

"Si el crudo sube un 20%, el combustible para aviones sube varias veces más, ya que es aún más escaso, lo que añade un coste significativo a las operaciones, junto con los recursos de tripulación, que se ven mermados debido a los tiempos de vuelo más largos cuando se cierra el espacio aéreo", dijo Subhas Menon, director de la Asociación de Aerolíneas de Asia-Pacífico.

La cobertura puede proteger a las aerolíneas de las subidas repentinas de los costes del combustible mediante el uso de contratos de derivados. Sin embargo, también puede ser contraproducente cuando los precios bajan, ya que expone a las compañías aéreas a tipos superiores a los del mercado en los "swaps", un tipo de contrato de cobertura que ha perjudicado a algunas compañías aéreas en el pasado.

PERSISTEN LAS INTERRUPCIONES EN LOS VIAJES A MEDIDA QUE SE INTENSIFICA LA GUERRA

Con el espacio aéreo severamente restringido, las aerolíneas se han visto obligadas a desviar vuelos, llevar combustible adicional o hacer paradas adicionales para repostar, desvíos repentinos o rutas de vuelo más largas a través de corredores más seguros.

En conjunto, Emirates, Qatar Airways y Etihad transportan normalmente alrededor de un tercio de los pasajeros de Europa a Asia y más de la mitad de todos los pasajeros de Europa a Australia, Nueva Zelanda y las islas cercanas del Pacífico, según datos de Cirium.

(Información de Julie Zhu; redacción de Anne Marie Roantree; edición de Jamie Freed; edición en español de Jorge Ollero Castela)