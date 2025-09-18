Las acciones de Novo Nordisk suben un 5% tras la positiva acogida de la conferencia sobre diabetes

COPENHAGUE, 18 sep (Reuters) - Las acciones de Novo Nordisk subían un 5,4% el jueves, ya que los inversores se mostraban más positivos sobre las perspectivas de la farmacéutica danesa tras una conferencia clave sobre diabetes celebrada en Viena esta semana.

Las acciones de Novo se desplomaron en julio, cuando la empresa emitió un aviso de utilidades y anunció que un veterano de la empresa, Maziar Mike Doustdar, se convertiría en su nuevo presidente ejecutivo el 7 de agosto.

Desde entonces ha anunciado importantes recortes de plantilla para reducir costos, lo que ha ayudado a la acción a recuperar parte de las pérdidas recientes.

Novo Nordisk no desveló datos revolucionarios en la conferencia de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, pero la empresa estaba "cambiando de enfoque comercial" bajo la dirección de Doustdar, afirmaron los analistas de Barclays en una nota de investigación.

"En conjunto, estos movimientos sugieren que Novo se está posicionando para afinar la ejecución y competir más eficazmente con Eli Lilly", escribió Barclays.

La correduría alemana Baader dijo que Novo Nordisk era "una oportunidad atractiva" para invertir tras la caída de las acciones de aproximadamente el 60% en los últimos 15 meses. (Reporte de Maggie Fick y Stine Jacobsen, Editado en Español por Ricardo Figueroa)