Las acciones de Novo y Lilly suben mientras se acerca acuerdo con la Casa Blanca

Por Mrinalika Roy, Patrick Wingrove y Jarrett Renshaw

6 nov (Reuters) - Se espera que la Casa Blanca anuncie más tarde en el día un acuerdo para rebajar el precio de los medicamentos contra la obesidad de Novo Nordisk y Eli Lilly, según fuentes conocedoras de la situación, impulsando al alza las acciones de las dos empresas, ya que los inversores apuestan por un mayor acceso de los pacientes a los programas sanitarios gubernamentales.

La danesa Novo ganaba cerca de un 2% y Eli Lilly avanzaba un 1% antes de la apertura del mercado estadounidense.

Wegovy, de Novo, y Zepbound, de Eli Lilly, son los únicos adelgazantes de alta eficacia basados en GLP-1 que se venden sobre todo en Estados Unidos en inyecciones semanales. Los precios de catálogo superan los 1.000 dólares al mes, aunque ambos ofrecen a los compradores en efectivo un suministro mensual por US$499.

El presidente Donald Trump ha dicho que quiere que los precios caigan por debajo de US$150. El martes, los medios informaron de que el Gobierno llegó a acuerdos a ese precio para las dosis iniciales más pequeñas.

La medida pretende aumentar el acceso a los tratamientos a través del programa estadounidense Medicare para mayores de 65 años o con discapacidades y el programa Medicaid para personas con bajos ingresos, que en conjunto proporcionan cobertura sanitaria a casi la mitad de los estadounidenses.

En la actualidad, Medicare no cubre con facilidad los medicamentos contra la obesidad. La cobertura en Medicaid, que gestiona cada estado y se financia conjuntamente con el Gobierno federal, varía.

(Reporte de Mrinalika Roy en Bengaluru y Bhanvi Satija y Maggie Fick en Londres; editado en español por Carlos Serrano)