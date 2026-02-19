Las acciones de Orange alcanzan su máximo en 16 años tras sus resultados y nuevos objetivos

Por Leo Marchandon y Gianluca Lo Nostro

19 feb (Reuters) - Los nuevos objetivos financieros del operador francés de telecomunicaciones ‌Orange eran acogidos con satisfacción ‌por ⁠los inversores el jueves, al tiempo que el grupo espera que la consolidación europea y la ciberdefensa impulsen los beneficios.

Las acciones de Orange ​subían alrededor ⁠de ⁠un 5%, a su nivel más alto desde abril de 2010, liderando las ​ganancias en el índice de referencia francés CAC 40, con los analistas apuntando a ‌una orientación más fuerte de lo esperado ​para el gasto de capital y ​el flujo de caja.

La compañía dijo que su objetivo era un flujo de caja orgánico de alrededor de 5.200 millones de euros (6.100 millones de dólares) en 2028 y elevó su dividendo mínimo a 0,85 euros por acción para 2028, desde los 0,79 euros de ​este año.

Orange espera que el flujo de caja orgánico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del ⁠12% entre 2025 y 2028, frente a los aproximadamente 4.000 millones de euros de 2026.

Las optimistas perspectivas ‌se conocen después de que Orange superara las estimaciones de beneficios para octubre-diciembre de 2025, según los resultados publicados tras el cierre del mercado el miércoles, impulsados por los buenos resultados en África y Oriente Próximo.

Orange acordó recientemente una operación de 4.250 millones de euros para tomar el control total de su empresa conjunta española MásOrange, creando así ‌el mayor operador móvil de España. Prevé alcanzar más de 500 millones de euros ⁠en sinergias para 2026, basándose en los 350 millones de euros de ‌sinergias realizados en 2025.

En Francia, donde Orange sigue siendo líder del ⁠mercado, la empresa forma parte de un consorcio con Bouygues ⁠Telecom y Free, propiedad de Iliad, que está en negociaciones para adquirir una gran parte de las operaciones de su competidor SFR. Dijo que la consolidación del mercado, especialmente en Francia, sigue siendo su prioridad en materia de fusiones y adquisiciones.

El grupo ‌francés tiene como objetivo la ​consolidación del fragmentado mercado europeo de las telecomunicaciones, ya que la Comisión Europea pretende flexibilizar las condiciones para las operaciones transfronterizas.

(1 dólar = 0,8477 euros)

(Información de Leo Marchandon en Gdansk y Gianluca Lo Nostro en París; edición ‌de Matt Scuffham y Susan Fenton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)